Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Cuerda Floja, a la que llegan los que a cada paso que dan van quedando desnudos (se les cae la fachada), los que dormían tranquilos y los despiertan con un pasado que acusa, los que se mueven buscando equilibrarse, pero al final se inclinan a ras del piso; los que son llamados y antes de sentarse ya van saliendo, los que se llenan la boca con teorías económicas y sociales, pero se les cae la lengua frente a la realidad que no querían ver; los que se arrepiente de haber dicho, pero ya es tarde; los que tomaron el ascensor subiendo y estaba bajando, los que ya no hablan sino que muerden (lo que sería una nueva metodología política). En fin, llegan funambulistas primíparos (candidatos que han hecho cursos de crecimiento personal), estrategas de MKT que creen que la red es milagrosa y hasta le rezan, gente que busca en la inteligencia artificial la llegada del gran robot y ya lo predican para crear la secta, etc. En esto de moverse por la cuerda floja, la multitud se crece y claro, caen gentes de un lado y del otro.

La cuerda, en geometría, es una línea recta que va de un punto a otro de la circunferencia sin pasar por el centro. En el mundo de los maromeros, la cuerda es una soga que permite caminar sobre ella (y por el aire) llevando entre las manos una vara con plomos en los extremos que equilibre al que ejecuta el acto. Entre los niños, la cuerda es un divertimento que permite mover los brazos y saltar. Ya, en el mundo del patíbulo, un ahorcado es quien cuelga de una cuerda, dejando en el suelo, a consecuencia del tirón, la semilla de la mandrágora. Hasta aquí lo practicado.

En el mundo político, la cuerda ya no es recta sino floja, pues allí los movimientos son muchos y sostiene pesos diversos, y en ciertos puntos se rompe y entonces ya no es un sostén sino una mala decisión que cuelga. Y esto pasa cuando se improvisa, cuando quien va por ella está recargado, cuando es seguido por otros que empujan o se mueven para hacer caer a los de adelante, cuando la dirección es equivocada y todo resulta siendo un circo. Ya, en lo económico, la cuerda es floja porque es asunto de oferta y demanda, de libre mercado, de impuestos, de malos tratados, de malas compañías y usos inadecuados de los recursos. Total, lo de la cuerda floja es un espectáculo que sigue dando sustos.

Acotación: La palabra cuerda se parece a curda (borrachera en lunfardo). Y para estos tiempos de curda política, económica y moral, las cuerdas no solamente están flojas sino mal hechas, pues falta educación, pragmatismo, precaución y cálculo de nuevos escenarios. Y saber caminar como es debido, pues sin polos en equilibrio, uno se cae.