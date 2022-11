Hace unos días llegamos a los 8.000 millones de habitantes y es inevitable preguntarse: ¿somos demasiados? ¿Y si es así, para qué? Cuentan los que nos cuentan que en los últimos 100 años se ha cuadruplicado la población y que seguiremos multiplicándonos de manera exponencial hasta llegar a los 10.000 millones en el 2050, año que está a la vuelta de la esquina. Es asombroso pensar que el siglo XX empezó con 1.650 millones de personas.

Aunque estas cifras suenen a mucho, en realidad no es que seamos tantos sino que estamos muy mal repartidos. Cualquiera que haya tenido una mínima curiosidad por la demografía sabe que vivimos cada vez más hacinados en ciudades que albergan multitudes y tenemos abandonados miles de kilómetros de tierras rurales.

En España por ejemplo, los mapas de densidad poblacional muestran cómo medio país está vacío. Mientras las costas se encuentran a reventar, el centro languidece con una escasa presencia humana que además cada vez se hace más vieja. Ni qué decir del sudeste asiático, Japón o Corea, que tienen las ciudades más pobladas del mundo. Solo la región que se conoce como el Gran Tokio tiene más de 39 millones de habitantes. Para hacerse una idea, el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene 1.157 kilómetros y algo más de 4 millones de habitantes; el área urbana de la capital nipona tiene solo 300 kilómetros más para casi 13 millones de ciudadanos que coexisten prácticamente amontonados.

En el lado contrario se encuentran casos como el de Australia, que es el segundo país con la densidad más baja del mundo. Tiene 24 millones de habitantes y un territorio equivalente al de Estados Unidos, que por su parte da cobijo a 325 millones de personas. Y seguimos sumando desequilibrios: el 80 por ciento de la población australiana vive en 5 ciudades. Espacio hay, pero las condiciones no están dadas.

El ritmo de crecimiento de la población también se desarrolla de manera desequilibrada. Así se ve cómo Europa envejece mientras África se llena de niños. Sin embargo, hay datos esperanzadores que igualan, como el hecho de que hace 100 años el 90 % del planeta era analfabeto, y ahora lo es solamente el 14 %. Eso es importante si se tiene en cuenta que en ese mismo lapso el mundo ha sobrevivido a dos guerras mundiales, y pese a todas las vicisitudes hemos sido capaces de avanzar en educación, ciencia, tecnología y salud, por mencionar solo algunos aspectos.

Ahora bien, si los recursos se agotan, si estamos acabando con lo que tenemos, si producimos tanta basura que ya no sabemos cómo manejarla, no es porque seamos muchos y sobre gente. Es porque aún no hemos juntado la necesidad con las ganas. Y no terminamos de poner la inteligencia al servicio de lo que realmente necesitamos.

Puede que 8.000 millones parezca mucho, pero definitivamente cabemos y sobra espacio. El auge demográfico tendrá que ir paralelo a decisiones importantes sobre los lugares donde vivimos y la forma como nos relacionamos con la Naturaleza. Ojalá que el hecho de multiplicarnos a este ritmo signifique que más cabezas pensantes estarán en proceso de encontrar la solución adecuada para todo el desequilibrio en el que vivimos.