Por Melquisedec Torres - @Melquisedec70

Como en una rueda de la infortuna, la historia contemporánea de Colombia da vueltas alrededor de los mismos dos temas que han sido su desgracia: el narcotráfico y la corrupción, unidos por el cordón umbilical de la política. Hace casi 30 años nos extasiábamos escuchando los casetes con la voz del relacionista Alberto Giraldo hablando con los jefes del cartel de Cali de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper. Y más atrás, en 1982, el cartel de Medellín depositó numerosos cheques a campañas a Presidencia y Congreso.

Ya no son esos carteles, hay otros; pero ahora nos ocupamos más de largas listas de sobornos, de multimillonarios aportes no declarados en las campañas por “polémicos empresarios” y de nombres impolutos que siguen sin rendir cuentas a la justicia. Muchos, con las habilidades y posibilidades de quienes, en la élite del poder, solo necesitan paciencia para que el ineluctable paso del tiempo les limpie sus culpas.

Uno de estos, Simón Gaviria Muñoz, a quien hace una década le atribuían ya estatura presidencial, hoy escribe una anodina columna de temas económicos, no estuvo en las listas al Congreso ni se le midió a la Alcaldía de Bogotá: su cuenta de Twitter no registra movimientos de interés y Petro no lo ha nombrado en ninguno de los importantes cargos que podría ocupar dados su nivel político, influencia de su padre y experiencia y conocimientos. En tanto, el jefe liberal, papá de Simón, se acaba de desgañitar en defensa del gobierno nacional, en un giro inesperado cuando todos daban al trapo rojo por fuera de la coalición oficial. Ningún otro motivo más poderoso debe tener César Gaviria para arropar así a Petro, que aquel de un padre afanado para que a su hijo no lo impregnen de esas cosas molestas de la justicia.

Baste contar que el 28 de noviembre de 2018, el senador Gustavo Petro escribió en su Twitter: “Esteban Moreno recibió 4 millones de dólares para pagar sobornos a funcionarios del consorcio Odebrecht / Aval. Fue gerente de la campaña del partido Liberal nombrado por Simón Gaviria. Simón Gaviria hizo documentos Conpes que adicionó la Ruta del Sol con troncal Ocaña / Gamarra”.

¿Qué sabe y no ha contado de todo ello Esteban Moreno? Este empresario caleño es un eslabón clave en Odebrecht que la justicia ha olvidado convenientemente, como ha ocurrido con Roberto Prieto, de larga trayectoria en campañas sucias – desde Samper 1994 – que le ha sido recompensada con raudales de plata oficial. O aquella fulgurante estrella política, la impoluta Gina Parody cuya familia multimillonaria se benefició de esa rara vía Ocaña / Gamarra que le atravesaron a la Ruta del Sol. Oh sorpresa, la Fiscalía de Barbosa la exoneró de toda culpa pese a que participó como ministra en la legalización de esa vía, pero sí ha acusado por los mismos hechos a otra exministra, Cecilia Álvarez, hasta hace poco la compañera sentimental de Gina que ahora anda dedicada a aprendiz de escritora.

Una élite que ha aprendido que solo debe tener paciencia para lavar sus pecados. La falta de memoria nacional hará el resto.