¡Señor Fiscal, salve usted la patria!

En Colombia el Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el presidente. Es una elección quizás de las más importantes a nivel institucional, diferente a la de elección popular del primer mandatario de los colombianos; esta figura constitucionalmente tiene la competencia de investigar y acusar, especialmente a los altos funcionarios que gozan de fuero constitucional, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.

En medio de la incertidumbre, la gran responsabilidad de elegir un Fiscal que sea jurista y gran técnico del derecho, recaerá el próximo año sobre la Corte Suprema de Justicia una vez el presidente Petro envíe la terna. Esta elección prende los reflectores de la opinión pública, recordemos que en los gobiernos anteriores se vivió una gran dinámica en el titular de la Fiscalía.

El Fiscal General juega un papel de relevancia en el país y lo estamos viviendo actualmente. Francisco Barbosa se ha convertido en el muro de contención de los colombianos ante los cambios legislativos que ha propuesto el Gobierno Petro, que al parecer están dirigidos a darle cumplimento al tal “Pacto de la Picota”, que no es más que favorecer al ELN, Clan del Golfo y demás grupos al margen de la Ley.

Es el Fiscal la muestra de la efectividad del sistema de frenos y contrapesos del Estado Social de Derecho, aunque eso moleste al gobierno socialista de turno.

Han sido contundentes las advertencias del Fiscal Barbosa al Gobierno Petro, “yo espero que Colombia luche para no convertirse en un narcoestado. La Paz total no puede ser simple y llanamente para desocupar las cárceles”; al igual que los reparos frente a la Ley de Sometimiento: “será una operación de lavado de activos”. Además, esta semana denunció desde República Dominicana que el Gobierno Petro busca “legalizar” toda la cadena del narcotráfico.

Están en riesgo nuestros bosques. La deforestación en el país asciende a 174 mil hectáreas de bosque, es lamentable no ver a los ambientalistas gobiernistas rechazando el crecimiento desmedido de la mata que mata. Por cada hectárea sembrada se deforestan 1.5 hectáreas de bosque, además llama la atención que los ambientalistas progres - activistas, guardan total silencio, incluso con el atentado del ELN al oleoducto Caño Limón- Coveñas que sería el octavo en lo que va del año.

Están en riesgo las instituciones y la democracia, hay más violencia y son más las amenazas de un estallido social, incluso de cerrar el Congreso de la República, todo con el apoyo del narcotráfico. Esto nos debe convocar a los colombianos para que protejamos el Estado de Derecho.

Un cocalero que hoy cultive 10 hectáreas, produce 7 kilos de cocaína por hectárea que es igual a 70 kilos por 6 cosechas, igual a 420 kilos al año que son 420.000 gramos de coca que a 100 dólares son: 42 millones de dólares.

Fiscal Barbosa, usted no está solo, es usted el muro de contención que necesitamos para salvar la libertad de los 50 millones de colombianos y la estabilidad constitucional, no permita que corramos la misma suerte de nuestros hermanos venezolanos, o que Colombia no se convierta en un narcoestado.