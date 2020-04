En mis correrías diarias por Google hallé un artículo titulado: Update on treatments and vaccines against Covid-19 under development. En español: Actualización sobre los tratamientos y vacunas en desarrollo contra el Covid-19. Abrí el documento y encontré que fue publicado recientemente, el pasado 31 de marzo, por la European Medicines Agency (EMA).

Así las cosas, pasé a averiguar qué era la tal EMA y resultó ser nada menos que una institución independiente de la Unión Europea (UE) fundada para evaluar las solicitudes, autorizar y supervisar la comercialización de medicamentos y alimentos para los humanos y los animales en la UE. Su Consejo de Administración lo integran 35 miembros del Parlamento Europeo.

Como consideré que traducirlo podría interesar a algunos médicos colombianos, me aventuré a preparar el resumen a continuación:

“Durante las últimas semanas y meses, se ha involucrado la Agencia con la participación de numerosos desarrolladores de medicinas terapéuticas para estudiar algunas de las que están en marcha. Sin embargo, en este punto, con base en los datos preliminares presentados a la Agencia, ninguna medicina ha demostrado eficacia en el tratamiento del Covid-19”.

“El grupo de expertos de EMA ha estado en contacto con cerca de 40 desarrolladores de medicinas terapéuticas y ha seleccionado las que a su entender presentan los mejores tratamientos potenciales. Las medicinas a continuación están siendo sometidas a pruebas clínicas para comprobar su seguridad y su eficacia contra la pandemia:”.

• “Remdesivir, en fase de investigación”.

• “Lopinavir/ritonavir, están autorizados actualmente como medicinas anti-HIV”.

• “Cloroquina y hidroxicloroquina, están autorizados actualmente como tratamientos contra la malaria y contra ciertas enfermedades infecciosas como la artritis reumatoidea”.

• “Los interferones sistémicos, en especial, el interferón beta, autorizados hoy contra las esclerosis múltiples”.

• “Anticuerpos monoclonales con actividad contra componentes del sistema inmune”.

“EMA le da la bienvenida al lanzamiento de completos ensayos clínicos para generar datos firmes con el fin de establecer la evidencia sobre las medicinas que bien funcionen, las cuales les permitirán a los profesionales de la salud y a sus enfermos tomar decisiones acertadas, de conformidad con el comité para las medicinas humanas de EMA, cuya sigla es (CHMP)”.

“La Agencia también ha adelantado discusiones con una docena de desarrolladores de vacunas potenciales contra el coronavirus o Covid-19. Tan solo dos vacunas han ingresado ya en la primera fase de ensayos clínicos con la participación de humanos voluntarios. En general, son muy difíciles de predecir los tiempos de desarrollo de las medicinas. Basados en la información tanto disponible hoy, como en las pasadas experiencias con los plazos para las vacunas, estima EMA que no tomará menos de un año aprobarlas y tenerlas disponibles en cantidades elevadas para ser distribuidas. El suministro adecuado de dosis para copar las demandas de los países de la UE será muy elevado”.