Queridos Harry y Meghan, algunos consejos canadienses

Meghan, Harry:

Escuché que están abandonando sus títulos reales y se mudan a Canadá. ¿Y por qué no? Se conocieron allí, los veranos son encantadores, y el país no está recaudando fondos para asegurarse de que suene una gran campana en el momento preciso en que se arroja al desorden internacional. Además, está el asunto de la larga historia de su familia como imperialistas despiadados y una franja de ciudadanos y periódicos británicos que, por razones que posiblemente podrían no ser racismo, los han arengado, acosado y difamado a los dos. Esto, combinado con lo bien que sé que ambos se ven con sombreros de invierno, me hace pensar que será un trasteo muy fructífero.

También, como la segunda hija de mi familia, problemáticamente pelirroja y alguien que huyó de Canadá a Inglaterra, recientemente completé algo como un Harry inverso y, por lo tanto, estoy en una posición perfecta para dar algunos consejos clásicos no solicitados al estilo norteamericano. Así que esto es lo que puede esperar de su nueva vida después de Megxit.

Primero, los canadienses. Nuestra personalidad nacional existe en algún lugar entre Estados Unidos y Gran Bretaña en el índice de seriedad-estoicismo. De hecho, somos una mezcla de ambas culturas. Al igual que los estadounidenses, no tenemos miedo de expresar un poco (o mucha) emoción cuando nos enfrentamos con un equipo de hockey malo o el clima en febrero, pero al igual que con los ingleses, nuestros comentarios modestos son un frente para una creencia inquebrantable en la máxima superioridad de nuestro estilo de vida. Ustedes representan un enigma para el canadiense promedio, ya que no somos amables con las amapolas altas, pero anhelamos con desespero la atención de celebridades internacionales de cualquier tipo. No me preocuparía demasiado por encajar: al cuestionar la razón de ser de su relación con la monarquía, ya han sido espiritualmente canadiense durante meses.

Siguiente: es un estereotipo, pero disculparse es una gran parte de la cultura canadiense. Como persona británica, Harry ya debería haber dominado esto, pero por el bien de Meghan, y en caso de que los privilegios reales de Harry hayan debilitado sus habilidades en esta área, considere practicar tales disculpas clásicas como “perdón, acabo de recibir este texto” o “perdón, eso que dije sobre apenas recibir su texto obviamente es una mentira”. Cuando se sientan cómodos, puede buscar ejemplos más personalmente aplicables, como “perdón porque sus impuestos pagan por nuestros detalles de seguridad” y “perdón por que mi familia robó sus valiosas estatuas de mármol, nación de Grecia”. Algunas otras cositas canadienses: los inviernos pueden ser realmente duros, el poutine es realmente muy bueno, los sombreros de punto se conocen como “toques”, y miles de indígenas han estado sin agua limpia durante décadas.

Desafortunadamente, aunque Canadá tiene mucho que recomendar, es posible que algunos de los rasgos menos agradables de Gran Bretaña prosperen allí también. Aún así, será un consuelo, estoy seguro, después de su terrible trato a manos de los medios de comunicación británicos saber que debido a los despidos, cierres y recortes presupuestarios, una prensa canadiense independiente probablemente solo existirá por otros 10 años, al máximo. (Si bien esta es una gran noticia para usted, es una verdadera lástima para la gran cantidad de periodistas talentosos que viven y trabajan allí, así que tal vez no tome riesgos mientras realiza la gira de prensa para relanzar el blog de Estilo de vida de Meghan).

En cuanto a amigos: entiendo que Meghan ya tiene una amiga local en forma de la heredera de tienda de zapatos y oficiante de bodas para celebridades, Jessica Mulroney. Harry, por otro lado, necesitará un nuevo amigo de alto perfil, y dónde mejor para buscar que el vasto y confuso mundo de las celebridades canadienses. Se vería genial junto a uno de nuestros guapos Ryans (Gosling o Reynolds); una amistad con Mike Myers podría ser realmente “maravillosa, bebé”; Elon Musk y Grimes, dos canadienses profundamente malditos, serán padres pronto... ¿Podría Archie disfrutar de una cita con el pequeño Quant? Lamentablemente, Celine Dion está de gira, aunque Drake viaja a casa a menudo y Rachel McAdams también vive en el norte. De lo contrario, mi madre vive en una calle donde solían filmar “Suits”, lo que, por lo que entiendo después de escuchar sus historias al respecto, coloca su rango en el set en algún lugar cerca o por encima del productor ejecutivo. Está encantada de que vengas a Canadá y estaría más que feliz de cuidar a los niños... lo que digo es que tienes opciones. Creo que están listos. Todo lo que queda por hacer es comprar una chaqueta acolchada libre de crueldad y empezar a fingir que te gusta el tourtière. En definitiva, no es tan diferente allí. Solo recuerde: las patatas fritas son “chips”, las chips son “papas fritas”, y nuestro legado compartido de destrucción colonial es “algo que en gran medida nos negamos a discutir”. (La abuela de Harry todavía está con todo el dinero. Estarán bien).