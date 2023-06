Por Luz María Múnera Medina - redacción@elcolombiano.com.co

En los últimos días hemos estado escuchando una y otra vez, por diferentes sectores de la sociedad que van desde gobernadores, periodistas, políticos y hasta economistas, sobre la necesidad de tener en todo el territorio nacional la presencia de un Estado Fuerte.

Pero ¿Cómo se entiende la presencia de un “Estado Fuerte”?

Hasta ahora en Colombia se ha entendido dicha presencia como el arribo de nuestras fuerzas militares y de policía, es decir, solo como la llegada de las armas, un Estado cuya presencia se ha basado en la represión y el ejercicio de la fuerza.

No se trata de negar el monopolio de las armas en manos del Estado, no, no es esa la intención. Pero en regiones y ciudades donde el conflicto y la guerra han sido el pan nuestro de cada día, zonas que en general son ricas en recursos naturales, economías ilegales y conflicto armado, la presencia del Estado fuerte solo ha servido para alimentar una guerra que no ha logrado acabarse y que nos sigue trayendo muerte y desolación.

Mientras estos territorios enriquecen a un puñado de multinacionales y a algunos pocos industriales y terratenientes nacionales con la explotación de la naturaleza, y al mismo tiempo se enriquecen grupos al margen de la ley por el ejercicio de negocios ilícitos que campean por todo el territorio, el desarrollo y las oportunidades nunca llegan. A mayor conflicto y riqueza, más pobreza.

Del otro lado del debate nacional nos encontramos los que también exigimos la presencia de un Estado Fuerte, pero que definitivamente lo entendemos de manera diferente, nos paramos del lado del Estado Social de Derecho y entonces decimos:

Queremos el monopolio de las armas en manos del Estado y que la presencia de las fuerzas armadas y de policía sea fundamentalmente como garantes de derechos de todos y todas las y los ciudadanos. Queremos que el Estado sea fuerte en estos territorios para que lleguen las escuelas hasta los lugares más alejados; queremos que la salud no sea más un negocio rentable para unas cuantas EPS y que por el contrario a cada municipio, vereda, corregimiento, barrio o comuna llegue la salud como un derecho fundamental; queremos oportunidades de educación y trabajo digno para nuestros jóvenes.

Queremos un Estado fuerte que garantice que no se roben el programa de alimentación escolar (PAE) y que en consecuencia en campos y ciudades dejemos de tener desnutrición en nuestros niños y niñas.

Queremos campesinos sembrando comida con semillas nativas, y vías terciarias en buen estado, sin intermediarios que les paguen a precio de huevo sus productos y con asesoría técnica que les permita mejores condiciones de vida para llevar alimento a las mesas de todos y todas las colombianas.

Sí, queremos la presencia de un Estado fuerte, dispuesto a acabar con la corrupción y la politiquería, dispuesto a invertir el presupuesto público en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos y todas.

Que siga el debate y se responda la pregunta:

Presencia de un Estado Fuerte ¿para qué?