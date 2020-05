El 20 de abril, acababa de llegar a casa después de un turno de 14 horas particularmente difícil cuando vi el tuit del presidente Trump sobre el cierre de la frontera de los Estados Unidos a los inmigrantes. Dijo que estaba actuando como respuesta a la pandemia de coronavirus y para proteger el trabajo de los ciudadanos estadounidenses. Esta fue una noticia alarmante para mí, especialmente porque algunos de los informes sobre el anuncio sugirieron que las visas para trabajadores altamente calificados también podrían ser prohibidas. Como médico con visa de trabajo, nacido en el extranjero, estaba muy preocupado por cómo afectaría esto mi capacidad de permanecer en el país.

Al final resultó que la orden ejecutiva que finalmente firmó el 22 de abril tenía un alcance más limitado e incluía excepciones para ciertos trabajadores de salud como yo. El anuncio se produjo un mes después de que la administración detuviera todo el procesamiento de visas de rutina, incluidas las visas de trabajo.

Crecí en Bangladesh, un país con una historia de disturbios políticos y desigualdad masiva. Mis padres querían que tuviera la oportunidad de un futuro mejor, por lo que emigramos a Canadá durante mis años de adolescencia formativa. Luego, en 2010, solicité y entré a la Universidad Emory, en Atlanta. Luego me inscribí en la escuela de medicina de la Universidad de Cornell, en Nueva York. En la última década, he llegado a considerar este país como mi hogar, y en los últimos dos meses he estado trabajando para ayudar a combatir un virus mortal que ha devastado mi ciudad, como tantas otras en el mundo.

He atendido a cientos de pacientes estadounidenses de diferentes razas, géneros, antecedentes socioeconómicos y afiliaciones políticas. Cada mañana me levanto, me preparo para el largo e inevitable día agotador que se avecina. No puedo evitar sentirme nervioso mientras camino por las calles ahora desiertas hasta el hospital donde trabajo. Me pregunto si será el día en que me infecte con el coronavirus. Me preocupa ser asintomático e infectar involuntariamente a mis pacientes, la mayoría de los cuales son ancianos y tienen numerosas afecciones médicas.

Mis horas son agotadoras. El costo físico y mental, inimaginable. He comenzado a sufrir ataques de pánico. Tengo problemas para dormir. En uno de los momentos más difíciles de nuestras carreras, mis colegas y yo no podemos consolarnos adecuadamente unos a otros. En medio de toda esta angustia mental y peligro físico, algunos de nosotros también debemos lidiar con un gobierno que parece querer deshacerse de nosotros.

Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hago, incluso ante una escasez nacional crítica de equipos de protección personal. Pero empiezo a preguntarme si los ciudadanos de este país aprecian la contribución de los trabajadores extranjeros como yo. Una encuesta de Quinnipiac de 2019 encontró que solo el 49 por ciento de los republicanos cree que la inmigración es buena para el país.

Luego están las palabras y políticas reales del presidente. Sus declaraciones contra la inmigración, incluido su uso repetido de términos como “invasores” con referencia a los extranjeros, le han ganado elogios de sus partidarios más firmes.

Lo que el Sr. Trump y sus seguidores no parecen entender es que Estados Unidos se ha beneficiado enormemente de la inmigración. La mayoría de los economistas están de acuerdo en que los aumentos en el número de inmigrantes, tanto los poco calificados como los altamente calificados, benefician al ciudadano estadounidense promedio. La noción popular de que los inmigrantes les quitan empleos a los ciudadanos estadounidenses es falsa. Históricamente, la inmigración ha permitido que este país tenga acceso a las mentes más brillantes de todo el mundo. Bajo las duras políticas de inmigración de Trump, muchos trabajadores extranjeros altamente calificados ahora están llevando sus talentos a otros lugares.

A pesar de todo esto, mantengo la esperanza. Todo lo que puedo decirle al señor Trump y a sus seguidores es que no soy su enemigo. Soy uno de los muchos que están en primera línea luchando contra Covid-19 en su nombre. Y si se enferma y viene a mi hospital, haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que reciba la mejor atención posible. Incluso si me quiere fuera de su país.