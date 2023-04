Hace un par de meses me encontré con una joya discreta escondida en la biblioteca de un amigo. Una portada roja y fea, noventera. “Me encontré en la vida con...”, titulaba un libro de menos de 200 palabras escrito por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, un compendio de relatos sobre sus encuentros con personajes célebres como el “Ché” Guevara, Indira Gandhi, Diego Rivera o Reza Shah. “Herencia de mi abuelo, que para él Carlos Lleras era como el Álvaro Uribe de nuestros papás”, fue la explicación sobre el origen libro. Aun así me lo prestó, sorprendentemente.

Ya leído el libro, la parte que más se me quedó fue el relato de un encuentro que tuvo en 1967 Lleras Restrepo con Lyndon B. Johnson (LBJ), presidente de Estados Unidos en ese entonces, en el marco de la Segunda Conferencia de Presidentes de América. Cuenta Lleras que su primer encuentro con el hombre más poderoso del mundo fue paradójico: LBJ había parecido totalmente indiferente a todo lo que le comentó el presidente colombiano durante su reunión privada, pero aun así se había referido perfectamente a todas sus opiniones en una declaración posterior frente a los demás mandatarios.

Sin embargo, lo más memorable se dio al día siguiente, según relató el expresidente Lleras: “Hubo algo que muestra el cuidado que ponen los norteamericanos en ciertos aspectos de sus relaciones públicas. Cumplí cincuenta y nueve años el 12 de abril, es decir, el día de la instalación de la Conferencia. Pues bien, a hora temprana llegó a la casa donde me alojé un oficial de marina, ayudante del presidente, para hacerme entrega de un hermoso reloj, el regalo de cumpleaños de Johnson. Al reverso lleva la siguiente inscripción: ‘C.L.L.R. With best wishes, L.B.J. April 12, 1967.’ (...) Ocupé, para el almuerzo que ese día reunió a todos los presidentes y acompañantes, una mesa distinta de aquella en que se encontraba Johnson; pero este me buscó con los ojos, sonrió y se llevó significativamente un dedo a la muñeca como para preguntarme si me había gustado el regalo. A los postres encabezó con entusiasmo el ‘Happy Birthday’ que surgió en su mesa y que corearon cordialmente todos los asistentes.”

Que todo cambie para que todo siga igual.

No pude evitar acordarme de esta historia en el marco del encuentro entre Petro y Biden, donde lo más sorprendente para mí fue – ante toda la expectativa – lo aburrido que resultó. La declaración conjunta fue la que se pudo haber dado con cualquier otro presidente: lugares comunes en temas de seguridad, paz, lucha contra el narcotráfico, protección a la democracia y cambio climático.

“Fue un placer dar la bienvenida al presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca. Colombia es la piedra angular de nuestros esfuerzos compartidos para construir un hemisferio más próspero, igualitario y democrático”, escribió Biden en Twitter respecto a su encuentro con Petro. Exactamente el mismo mensaje que había trinado presidente gringo luego de su reunión con Duque un año antes, intercambiado únicamente la palabra “igualitario” por “seguro”.

Un acto de displicencia por parte de quien le maneja sus redes sociales, pero al mismo tiempo una muestra de cómo nos ven en la tierra del Tío Sam desde que orientamos hace ya 100 años nuestra política exterior a la doctrina Respice Pollum (Mirar al Norte): un aliado estratégico y estable. Hasta el momento pareciera que la historia con Petro - por caóticas que sean sus políticas internas y erráticas que parezcan sus declaraciones – será la misma.

Me extraña que, habiendo cumplido años el día antes, Biden no le hubiera regalado a Petro un reloj marcado...