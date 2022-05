Soy colombiano de corazón, aunque no de pasaporte. Por este motivo, observo con más que prudencial distancia la campaña para elegir al nuevo presidente que logre darle un revolcón como nunca al país, después de que la concatenación de crisis, pandemias e inflaciones nos hayan dejado a todos exhaustos y con los bolsillos maltrechos. A unos más que a otros, todo sea dicho. Quizá se enfrenten ustedes a la más difícil decisión de los últimos años, aunque confío en el buen juicio democrático que han demostrado desde 2002, cuando decidieron ofrecerse una oportunidad de regenerar los cimientos del futuro. Ahora las opciones están igual de abiertas que entonces, si bien algunos favoritismos comienzan a diluirse.

Me refiero en concreto al ataque furibundo de Gustavo Petro a Federico Gutiérrez, al que ha tratado de desprestigiar de la manera más vil. Muy mal debe de ir su campaña para que nos trate de impresionar con presuntas amenazas de matones de barrio. Por lo visto, según Petro, un tal “Calzones”, apelativo poco afortunado cuando menos, está detrás de las amenazas de muerte en su contra por parte de grupos relacionados con el narcotráfico. “Es el dueño del gota-gota en la ciudad de Pereira y es el jefe de la campaña de ‘Duque 2’, buscando la mayoría electoral en Pereira para que ‘Duque 2’ sea presidente”, se explayó el bueno de Petro, compinche de todos los siniestros (por ser izquierdistas de guante blanco, que nadie piense mal) que conforman el “cartel de Puebla”.

“Allá [en Pereira], donde me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar, una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada a punta de revólver al 20 % diario para que ‘Calzones’ se vuelva millonario”, agregó.

Hace dos semanas, el equipo de campaña de Petro denunció una trama para asesinarle orquestada por La Cordillera, un grupo narcoparamilitar que opera en el llamado Eje Cafetero. Solo falta que ahora nos vendan que los marcianos están pensando en abducirlo o que los ricachones del Club Bilderberg valoran contratar a mercenarios surafricanos si se pone gallito.

No hay que ser tan histérico porque al final la gente no termina de creerse los cuentos chinos. Un servidor ha recibido varias amenazas de muerte, algunas llegadas desde Colombia y algunas desde supuestos “fans” de las Farc, las cuales ni siquiera conservo porque no me dan ni para hacer aviones de papel.

Mientras Petro anda enfrascado en sus cosas, el candidato de Equipo por Colombia ha abierto la posibilidad de negociar la paz con la narcoguerrilla del Eln si mantiene su alto el fuego sine die. “Mi propuesta es: dejen el cese al fuego indefinido y apenas ganemos la Presidencia, con ese cese al fuego unilateral e indefinido, nos sentamos a dialogar hacia dónde va Colombia”. Nada más llegar al poder, Iván Duque trató de cerrar un acuerdo con el Eln, pero los pistoleros siguieron con sus bombas y atentados, y no hubo manera. Parece que mientras que a Petro le asusta un “bu”, Fico está dispuesto a sentarse con asesinos de verdad. Juzguen ustedes