Ortografía para todos los días

Preguntan los lectores

Guillermo León Vallejo. ¿Una serpiente pica o muerde?

En la edición de hoy sábado 20 de agosto de 2022, página 8, en el artículo titulado “Polémica con ambulancia por no atender accidente”, se afirma en varias ocasiones que una niña sufrió la picadura de una serpiente. Mi inquietud es la siguiente: ¿lo correcto sería decir que sufrió la mordedura de una serpiente?; porque, a mi entender, los que pican son los insectos.

Guillermo, no me atrevo a decir que las serpientes no piquen. No me atrevo. Una de las acepciones de picar dice lo siguiente: “Dicho de ciertos animales: Morder o herir con el pico, la boca o el aguijón”. Siento que en esta definición tan amplia podría entrar lo que hacen las culebras: herir con la boca. Esto va por un lado. Por el otro, sí es cierto que las culebras entierran los dientes para inocular su veneno. Me perdonarán los expertos en materias ofídicas si digo una barbaridad. Además, estoy usando sin rigor los términos: una serpiente/culebra no necesariamente es venenosa, mientras la víbora sí lo es.

En conclusión, yo habría usado el verbo morder.

Luis Díaz. El punto y coma.

Quería preguntarte sobre el uso del punto y coma. Es como si estuviera desapareciendo y lo estuvieran reemplazando por la simple coma. Te envío algunos ejemplos que encontré en periódicos, la mayoría en El Colombiano.

Luis, no me caben aquí los ejemplos, pero puedo responderte en general y abstracto. Es cierto que el punto y coma lleva mucho rato caminando hacia la extinción. Pero caminará nada más porque no va a desaparecer. Este signo tiene un problema: suele ser reemplazable. Muchas veces podemos usar coma en vez de este y, muchas veces más, punto. Yo, para no ir muy lejos, suelo no usarlo; pero podría, claro está.

Gabriela M. Tobón Sosa. ¿Terroso o tierroso? ¿Por ahí o por hay? Mis dudas esta vez son: ¿se dice tierroso o terroso? ¿“Tenía por hay cinco años” o “tenía por ahí cinco años”?

Gabriela, preferiblemente terroso, que respeta la estructura de la palabra latina terrôsus. Pero el Diccionario de la lengua española también incluye la forma tierroso, que respeta la forma tierra.

Sobre la segunda, “Tenía por ahí cinco años”, porque hay es el verbo haber: hay mucha gente en la calle.

Lo pillé en redes

“¿Petro, de qué lado está?”.

Bueno, aquí la redactora hizo lo difícil y se descachó en lo sencillo. La coma después de Petro es obligatoria porque Petro aquí es vocativo (está llamando la atención de Petro, como la coma de hola, Juan). Pero cuando el vocativo va al principio y uno quiere preguntar, debe ir afuera de los signos: “Petro, ¿de qué lado está?”. La otra opción es tirar el vocativo para el final, y ahí sí queda dentro de los signos interrogativos: “¿De qué lado está, Petro?”.

“... y dijo que habían cosas simplemente absurdas”.

El verbo haber es una trampa mortal. Qué difícil eso de dejarlo en singular cuando al lado tiene un elemento plural. Sí, la forma correcta es “... y dijo que había cosas simplemente absurdas”. Una vaina es “Ellos habían comido mucho” (correcto) y otra es “había cosas absurdas” (correcto también).