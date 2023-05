Las cosas como son. No me refiero a quienes tienen razones políticas para su alzamiento. No me refiero a eso. Criminales son criminales así disfracen sus razones de motivos políticos. Su prioridad es enriquecerse, ellos y sus miembros, y no es para satisfacer las necesidades de la organización, ni de las poblaciones que usan para sus propósitos. Como sí ha sido el caso de quienes usan la coca, como han hecho las organizaciones guerrilleras, incluido el Eln, así sea a través del cobro a cultivadores, lo que incluso está por precisarse a través de la comisión internacional que han pedido para establecerlo.

Me refiero a negociar con criminales, que es lo que se está haciendo con varias de las organizaciones criminales dentro de la paz total.

¿Qué las identifica? Son las que ejercen violencia, ocasionalmente contra el Estado, pero por lo general no atacan al Estado.

Pueden ser grandes o pequeñas. Usan la identidad del grupo, uniformes, tatuajes y símbolos, incluido todo un lenguaje de comunicación.

Y la gran pregunta es ¿qué buscan? La mayoría lo siguiente:

Mantener la identidad del grupo después de su desmovilización para garantiza el negocio.

Legalizar toda su fortuna o parte de ella.

Ceses de fuego. Pueden ser temporales o definitivos.

Reducción de penas.

Trabajo o capacitación.

Mejores servicios para las comunidades que han victimizado.

Soluciones a conflictos interétnicos.

Poner fin a la extradición para los líderes del grupo.

El fin de la persecución.

La no investigación de sus cómplices en el Estado.

Quieran o no llamarlo negociación, lo es, aunque tenga elementos de sometimiento. Y para que lo segundo impere sobre lo primero, el acercamiento requiere un mediador por fuera que no sea funcionario, pero que responda al gobierno, ojalá un sacerdote o un miembro de una organización no gubernamental de carácter internacional. Y no como se está haciendo hoy.

Debe haber una caracterización del grupo hecha por algún organismo de inteligencia del Estado, incluyendo si reclutan menores de edad. Cuando esté creada la confianza se deben pedir listados del grupo. Debe quedar todo el grupo perfectamente identificado. Incluyendo los alias.

Ese mediador debería ser el encargado de establecer cuál sería el objetivo de la negociación, que no es tan obvio como parece.

Se debe crear una agenda limitada y definir cuáles serían las reglas de procedimiento.

Definir la composición de las delegaciones, su localización y la frecuencia de las reuniones.

Recomendar confidencia y medidas de creación de confianza.

Definir el papel de los mediadores oficiales.

Se deben elegir uno o varios voceros para cuando tengan que comunicar algo.

Y luego el fondo: a cambio de qué dejarían el negocio. Aunque está planteado anteriormente, es importante mirar si uno de los propósitos es tener participación en el orden local y territorial. Y si es así, ¿e qué manera?

La ley de sometimiento ya fue presentada al Congreso, pero no tiene ni siquiera ponencia. No ha pasado por un primer debate, lo que se supone que debe resolver la mayoría de las incertidumbres que existen sobre este proceso. Y sin este marco legal, estamos perdidos.