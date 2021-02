Las políticas públicas impactan la vida de todos nosotros y es interesante entender cómo se construyen, con cuáles aportes teóricos y en el ámbito de cuáles alternativas ideológicas y partidistas. Del artículo que cité la semana pasada (La histórica guerra de las ideas entre economistas y por qué te afecta quien la va ganando), llamo ahora la atención sobre la mención que hace a un trabajo del FMI muy bien estructurado, que hace uso de las técnicas recientes de economía narrativa de Shiller para examinar los debates de los economistas acerca de la forma de lograr sendas de crecimiento óptimo (Crouching Beliefs, Hidden Biases:The Rise and Fall of Growth Narratives). Se hacen análisis de texto para identificar cuatro narrativas principales en los reportes de países del FMI entre 1978-2019.

Dentro de ellas está la narrativa de la “estructura económica” que domina las discusiones de crecimiento hasta los años noventa en el siglo pasado, y que está asociada a los trabajos de patrones de crecimiento inspirados en Leontieff. Aquí se señala el declive secular de algunos sectores productivos (industria, agricultura) a medida que las economías crecen.

Después vendría la narrativa del “Consenso de Washington”, muy centrada en la privatización y la liberalización. Una narrativa marginal en los años ochenta, que fue ganando en importancia en los años noventa, en el período de transición de las economías socialistas, para volver a ser marginal al final del siglo XX.

Está también la narrativa de las reformas estructurales, según la cual el crecimiento está asociado a la calidad de las instituciones y el marco regulatorio. Un discurso muy influyente al comenzar el nuevo siglo. Va a aparecer posteriormente una narrativa algo disparatada conocida como la “constelación de Washington”, que combina elementos como la productividad, turismo, entorno para los negocios, infraestructura, habilidades y acceso a las finanzas, como factores que pueden impulsar el crecimiento.

Hasta acá el trabajo riguroso del FMI. El articulista de la BBC agrega de su propia cosecha que se derrotó al neoliberalismo y nos encontramos, a partir de 2010, con una proliferación de "múltiples narrativas", donde ya no predomina un mensaje único. El vacío de poder intelectual lo estaría llenando el economista francés Thomas Piketty, quien ha logrado además llegar a un amplio público, con su demostración del crecimiento de la desigualdad en el capitalismo.

Piketty ha hecho un gran trabajo, sin duda. Su reflexión está basada en toneladas de información estadística. Lo que no es para nada claro es que esta sea una narrativa que se pueda considerar junto a las otras que se han identificado rigurosamente. Resulta apresurado ponerla al mismo nivel.

Parece que estamos frente a un problema clásico de la vulgarización de la economía: las teorías y los modelos económicos, a pesar de su dimensión pedagógica, se enfrentan a dificultades considerables de asimilación. La tarea de la difusión sencilla de las ideas que inspiran la política económica es necesaria. Pero hay que ser cuidadosos y preservar los mensajes de los trabajos citados. En este caso en particular, se quiere utilizar de manera rápida sus conclusiones para construir una nueva narrativa que aún no está consolidada. Las ideas de Piketty, por innovadoras que sean, no se benefician de ese tratamiento. Es más, pueden resultar perjudicadas y no se merecen esa suerte