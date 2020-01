MOVILIDAD EN MEDELLÍN (II)

Retomo el tema de la movilidad en Medellín. Me extiendo en ese tema porque me parece uno de los más importantes para hacer de Medellín una ciudad amable, una ciudad organizada, una ciudad vivible. Poca importancia se le ha dado a este tema en las administraciones, siendo de tanta importancia.

He sido víctima de la inmovilidad en la ciudad cada que tengo que hacer un recorrido por diferentes zonas de Medellín. En días pasados, para ir de la carrera 81 con la calle 48 a la calle 9 con carrera 31, me demoré hora y media. Hora y media contaminando, hora y media ocupando las vías, cuando este recorrido se podría hacer en unos 15 minutos. El trayecto mencionado se hizo a una velocidad promedio de unos cinco kilómetros por hora y, lo peor, no se vio un solo guarda de tránsito en todo ese tiempo.

Pienso que se debe estudiar la posibilidad de poner las vías en un solo sentido en las calles estrechas y en los barrios trazados en cuadrícula. En esas mismas zonas, no permitir estacionar a lado y lado de las vías. Pero, para controlar esto, hay que tener guardas de tránsito en las calles.

Cosa importante para la movilidad, son unas calles en muy buen estado, sin huecos y sin resaltos que tanto ralentizan la movilidad. Y, cuando se vayan a hacer reparaciones pequeñas, tapar huecos y otras pequeñas obras, se deben hacer en las horas de la noche, para evitar las congestiones que tanto perjudican la movilidad.

Hay que establecer y hacerlo respetar, horas para el cargue y descargue que tanto perjudica la movilidad cuando se hace en horas de congestiones.

La señalización sí que es de los temas más importantes. Desaparecieron las placas en cada una de las puertas de las casas, de los negocios, de los edificios, de los templos, en resumen, números que deben existir en todas las puertas de la ciudad. Lo mismo la señalización en las esquinas donde se indique el número de cada calle. Una señalización clara que no sea cambiante como está en las transversales: en unas dice “TV inferior”, eso significa televisión inferior; en otras esquinas figura “Trans Inferior”, más comprensible. Lo importante es una buena y clara señalización.

He dicho que la señalización se debe hacer para los turistas y gente que no conozca la ciudad. Los locales saben. Lo importante es que esa señalización sea clara e inequívoca. Pongo un ejemplo de lo absurdo que se presenta en Medellín, además de la TV: si se sube por la avenida a las Palmas, antes de llegar a la Cola del Zorro, hay un pasacalle que señala con una flecha a la derecha Calle 10. Se sigue un poco y aparece una calle con la indicación, Calle 9. El turista o el visitante desconocedor sigue derecho para encontrar la calle diez, aparentemente apenas está en la nueve. Resulta que esa es la entrada a la Cola del Zorro o calle 10.

Me perdonan el tema tan parroquial, pero esas son mis preocupaciones para mejorar la movilidad.