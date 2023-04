Miénteme más

El mundo creado a partir de mentiras, engaños y bravuconadas en el que vive Donald Trump ha vuelto a sacudirse. Como si no le bastara con los escándalos que propició durante los años de su gobierno, ahora se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos al que se imputa penalmente. Vergonzoso, claro, pero no demasiado para un hombre que ha construido su vida a punta de creer que tiene derecho a todo lo que quiere por ser él quien es.

Sin embargo, la suya no es una historia individual, sino un juego hipócrita en el que ha participado una parte importante de la sociedad de ese país. Desde la newyorkina que lo recibió en sus salones durante años por tener el dinero con el que ostentaba, pese al desprecio que sentían por él, pasando por medios de comunicación que, en aras de no perder audiencia y con total premeditación, han quedado al descubierto por difundir hechos falsos que Trump inventaba para mantenerse en el poder. Su propio partido, el republicano, que pese a los graves hechos ocurridos durante el asalto al Capitolio, aparentemente promovido por el entonces mandatario, han decidido seguirle la corriente en la ficción que ha inventado para no perder los millones de votos que todavía puede aportar. Y esa base inmensa de ciudadanos que siguen creyendo en él y que por momentos parecen abducidos. De otra forma no se explica que los asuntos que han tenido que ver con corrupción, machismo, misoginia y racismo en torno a Trump se conviertan para ellos en algo divertido, sacado de contexto o sea producto de una caza de brujas como le encanta decir al expresidente.

Lamentablemente esta imputación viene por una situación de escasa relevancia si se la compara con casos mucho más graves protagonizados por Trump. El soborno a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre la relación que había mantenido con ella mientras su mujer Melania acaba de dar a luz a su hijo parece un caso débil. De hecho lo han comparado con la imputación de fraude fiscal que se le hizo en su momento a Al Capone. Todo el mundo sabe que en el largo historial de hechos sospechosos que rodean al exmandatario, este no tiene la magnitud que podrían tener las investigaciones por su papel en el asalto al Capitolio, o por intentar falsear los resultados electorales y ocultar en su casa miles de documentos secretos que sacó de la Casa Blanca.

Nada de lo que ha hecho Trump podría haberlo conseguido sin el apoyo ciego de tantas personas que por interés o fe ciega lo han apoyado. Unos porque quieren mantener su statu quo a como dé lugar y otros porque prefieren soñar con la riqueza y la fama de un líder que con su mitomanía logra abstraerlos de su propia realidad. Que sea imputado ahora es un hito en la historia de las infamias estadounidenses, pero desde ya cuenta con todos los elementos para volverse a favor de Trump. Si no que se lo pregunten a Juan Manuel Merchán, el juez, nacido en Colombia, encargado de llevar este importante caso, y al que Trump no se ha demorado en convertir en perseguidor y verdugo. Sin importar las mentiras, para sus seguidores el expresidente es una víctima inocente.