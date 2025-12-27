A la concesión que más alumbre

Por Melquisedec Torres - @Melquisedec70

Las concesiones de servicios públicos son, desde hace tres décadas por lo menos, el botín mayor de la corrupción en Colombia.

De estas, las más apetecidas y que cuentan con poquísimos jugadores - poderosísimos por lo mismo – son las de aseo, trámites de tránsito y alumbrado público. Las de basuras se han movido a través de magnates como el fallecido William Vélez (Interaseo) y los Herrera Barona y Losada (Ciudad Limpia), junto a multinacionales como el grupo francés Veolia (Aseo Urbano) y la española Sacyr (parte de Área Limpia). Los de trámites de tránsito tienen hoy al multimillonario aliado y amigo de Gustavo Petro, don Euclides Torres, cuya tenaza no solo le permite ganar gigantescas concesiones en varios gobiernos, sino que hoy es un poderoso jugador político con el ministro Benedetti y el oscuro senador Pedro Flórez.

Y las de alumbrado nacieron con familias como los Merlano, liderados por el sincelejano ingeniero Remberto, que expandió su poder por más de 7 ciudades capitales obteniendo concesiones de 20 y más años para el manejo del alumbrado; es tal su poder que su hijo Luis Miguel fue nombrado por Petro como embajador en Emiratos Árabes Unidos. Otro de los Merlano, Emiro, que manejó el negocio del alumbrado en Neiva y publicaba libros de poemas, fue condenado por abuso sexual de una menor. Murió en 2021 en EE. UU. huyendo de la justicia.

En general, solo requieren contar con las conexiones, no de electricidad, sino políticas, y el escenario institucional adecuado para el negocio con “creativas” figuras como las de empresas de economía mixta.

Por ello, los ciudadanos de Cali deben estar alertas ante el pronto otorgamiento del negocio de alumbrado, proyectado a 20 años y con un valor de más de $1 billón. Hasta ahora solo hay inquietudes y oscuridad para el contrato que está a cargo de Emcali, bajo la figura de “aliado estratégico”. La responsabilidad legal del alumbrado es del Municipio de Cali, pero mediante un convenio con Emcali lo ejecutan operadores privados.

Desde el 2000 la concesión ha estado en manos de Megaproyectos de Iluminaciones de Colombia S.A., representada por Germán Villegas Londoño. Y se ha prorrogado mediante varios otrosíes (modificaciones al contrato original). Aunque el contrato inicial era por 15 años, ya van 24 años. Por ahora, Emcali ha hecho “invitaciones no vinculantes”, aunque inicialmente le negó a la Procuraduría que esté “adelantando ningún proceso de contratación para la contratación de un aliado estratégico para la prestación del servicio de alumbrado público”. Luego, admitió que sí hay una consultoría con la firma Moreno Servicios Legales S.A.S. (por cerca de $3 mil millones) para definir una hoja de ruta viable en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos del futuro proceso”. Y que están “en fase de revisión interna” para estructurar el proceso. Pero se niegan a publicar en el Secop. Una veeduría, por la Verdad y la Justicia, ha radicado acciones jurídicas por estos hechos.

Ojalá la luz de Navidad, ilumine al alcalde Eder para darles garantías a los caleños de que no será otra concesión más para beneficio de oscuros operadores.