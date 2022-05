Me pregunto a mí misma: “¿Por qué votar por Fico?”. Y me respondo:

Porque creo en él. Sin idolatría, pero creo en él. Porque me gusta su energía, su capacidad de trabajo y su sensibilidad social. Porque es sencillo y cercano. Porque no se olvida de dónde viene. Porque valora la familia. Porque defiende sus convicciones sin atropellar las de los demás. Porque me gustan sus propuestas aterrizadas (los milagros los deja para los que se autoproclaman salvadores de Colombia cada cuatro años). Porque es un líder natural, auténtico, carismático, conciliador e incansable que se hizo paso a paso. Porque se hará moler por nuestro país, sin complejo de Adán y sin desconocer sus propias limitaciones.

Porque me parece una buena persona. Aunque sus detractores se refieran a él con calificativos displicentes, como “facho”, “nea”, “sucio”, “el de x” o “el de y”, entre otros, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, Federico o Fico, como quieran llamarlo, es el candidato a la presidencia que hoy me llena de esperanza. No importa que a quienes nos sintamos representados por él nos lleguen, por afinidad, los mismos epítetos y hasta peores. Ya sabemos que aquí el respeto y la decencia son selectivos y que la superioridad moral de algunos es altamente despectiva, irónica y ofensiva con quienes no coinciden con su filiación.

Porque me inspira confianza, ¡tan importante! Porque sé que el país no estará en riesgo de empeorar y que, por el contrario, Fico dejará la piel en la tarea de conservar lo que sirve y mejorar lo deficiente. Conoce de primera mano los problemas del país y tiene buenas ideas y eficacia administrativa para solucionarlos.

Porque es el único que se baja del ego y sabe que solo no puede. No se siente ungido por el Espíritu Santo y conoce la importancia de avanzar sobre lo construido (de “borrón y cuenta nueva” ya sabemos bastante en Medellín). Porque se ha mostrado abierto a gobernar con el apoyo de los diferentes partidos para tomar lo mejor de cada uno. Mal que bien, gracias a esos partidos nuestro país ha mantenido una institucionalidad democrática fuerte, ajena a los totalitarismos, que hoy no nos podemos dar el lujo de arriesgar.

Porque es un hombre que convoca, que integra, que une, que sonríe, que acerca. De odios ya estamos hasta la coronilla como para votar por alguien que confronta, que divide y que agrede hasta con la mirada, porque algunos no necesitan ni hablar para transmitir desprecio por todo lo que no salga de ellos mismos y de su círculo cercano.

Porque me gusta Rodrigo Lara Sánchez como vicepresidente. Un hombre sencillo, sin vicios políticos, honesto y propositivo. Y sé que juntos darán lo mejor para el cambio que Colombia necesita. Pero un cambio pragmático y sensato, sin extremos peligrosos ni a la maldita sea.

Como alcalde, Fico me dejó certezas. Y como presidente quiero conocerlo. Por eso