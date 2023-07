Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

“Camas separadas / Besos y calor / Camas separadas / Fin de nuestro amor”. De la canción “Camas separadas” escrita por Alberito Leocadio Caetano y Lindomar Cabral, y popularizada por la cantante ranchera Yolanda del Río.

¿Tendrá razón Yolanda cuando plantea que si una pareja duerme en camas separadas es señal de que ya no son o van a dejar de serlo? Sin detalles uno diría que sí. Suponemos que la cama es la zona desmilitarizada donde una pareja, incluso estando peleada, coexiste, o al menos carga baterías para continuar al otro día; aunque la comediante Phyllis Diller recomendaba, por el contrario: “No se vaya nunca a la cama enfadado. Quédese levantado y pelee”.

En una relación amorosa, la cercanía y el contacto parece no solo ser una consecuencia sino un propósito de la misma, y ¿qué mejor escenario que la cama? Pero en el mundo real, en circunstancias y tiempos distintos, podría ser lo contrario. En la juventud, la satisfacción de su pareja puede estar asociada a que su compañero “no la deje dormir”, y agotada de tanto placer finalmente concilie el sueño, e incluso acepta que sea interrumpido si su acompañante reinicia la faena. Pero cuando pasa el tiempo y la efervescencia sensorial ha sido diezmada por la rutina y la flacidez de partes que mejor no mencionar, la satisfacción de su pareja puede vincularse a que su compañero, lo mejor que puede hacer en la cama, es dejarla dormir para no estar agotada al otro día.

Por eso no resulta descabellado que algunos prefieran tener camas y hasta habitaciones separadas, y la “unión temporal para divertidos propósitos especiales” sea una buena alternativa que antes que matar el matrimonio, lo salve. Miremos datos del país donde todo se mide.

Una encuesta reciente de la Academia Estadounidense del Sueño (AASM) por sus siglas en inglés, indica que un tercio de los estadounidenses, especialmente los millennials, tienen “divorcio del sueño”, en el que quienes juraron “amarse hasta que la muerte los separe”, pero nada se dijo sobre el sagrado derecho al sueño, aceptan amistosamente dormir en camas o habitaciones separadas para evitar ronquidos, convulsiones del vecino y hasta ciertas manifestaciones gaseosas del proceso digestivo. La doctora Seema Koshla, portavoz de la AASM dice que: “dormir bien por la noche es tan importante para la salud como para la felicidad”, y creo que no se refiere solo a la de los miembros de la pareja, sino de la relación.

Escribiendo esta columna recordé los pegamentos epóxicos de dos componentes, que vienen en dos recipientes separados y solo se mezclan en el momento necesario. Los pegamentos epóxicos de un solo componente, que tienen permanentemente mezclados ambos componentes, necesitan condiciones ambientales especiales y una importante fuente de calor externa para que se dé la reacción buscada. En cambio, los de dos componentes, tal vez por la permanente ausencia del otro, apenas entran en contrario, producen una exotérmica reacción al instante sin mucho esfuerzo.

¡Piénselo! Pero no diga nada.