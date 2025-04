Por Lewis Acuña - www.lewisacuña.com

El cuerpo de una mujer pudriéndose, descansa sobre montañas de dinero. Un hombre, que en su rostro refleja una tristeza perturbadora, reposa su cabeza en el hombro de una apacible Madre Teresa de Calcuta. Ella, abrazándolo, lo consuela. Otro hombre, con una sonrisa a medias, posa al lado de Albert Enstein. Son imágenes que lucen todas las pinceladas de una obra de arte. Son hechas con Inteligencia Artificial. Son memes virales.

Todos tienen un texto que lo acompañan. El del cadáver, “Yo pudriéndome en dinero, porque el genio malinterpretó mi deseo”. La Madre Teresa consuela a quien afirma “Yo abrazando a la mujer más buena de la historia para mí, porque el genio malinterpretó mi deseo”. “Yo con el mejor físico del mundo, porque el genio malinterpretó mi deseo”, dice el de Enstein. ¿Se equivoca el genio o quien le pide el deseo?

Da risa, pero si lo piensas bien no es un chiste. Recuerda todo aquello que alguna vez le pediste a la vida y al lograrlo u obtenerlo no salió como lo esperabas. Darle forma a un sueño necesita precisión. Y no es por tratar de racionalizar algo que en apariencia puede ser tan superficial, pero es un tema que muchos antes de nosotros ya se habían planteado. Cuando la visión es borrosa, el resultado es borroso.

La Biblia, en Mateo 7:8-9, dice “Porque el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?”. Y no se trata de un tema religioso. Platón afirmaba que “El principio de la sabiduría es definir las cosas correctamente”. El aporte de los campos metafísico/espiritual, podría provenir desde los principios de la Ley de Atracción que básicamente señalan “Pide y se te dará, pero asegúrate de saber qué estás pidiendo”. La ciencia también ha metido manos en el tema, por ejemplo, desde la inteligencia emocional.

Cuando la brújula de nuestro deseo apunta en múltiples direcciones a la vez, impulsada por emociones confusas o necesidades no identificadas con precisión, el destino que alcanzamos rara vez coincide con el anhelo profundo de nuestro corazón. La claridad emocional es la lente que enfoca nuestra intención, permitiéndonos manifestar una realidad que resuena con nuestra auténtica experiencia interna. En otras palabras, los objetivos vagos producen resultados vagos.

Ten presente ahora que no es algo superfluo. En la medida en que puedas escapar de las generalidades sobre lo que anhelas para ti, tus acciones serán más consecuentes en el camino de lo que te propones. No es superfluo si quieres millones, la mejor mujer de la historia o el mejor físico. Eso lo decides tú. La superficialidad la notas en tu nivel de compromiso, acción y disciplina por la definición firme de tus anhelos.

Piensa en esto: incluso si el Genio de la Lámpara estuviera frente a ti ¿Tendrías la precisión necesaria para pedir lo que realmente deseas o corres el riesgo de terminar convirtiéndote en el meme de tus propios sueños?.