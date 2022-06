1. La Constitución de 1991 se encuentra en el origen de lo que sucedió. La Carta del 91 permite separar las fechas para las elecciones de Congreso y presidente de la República, de manera que la elección de este se desliga de la del Congreso, razón por la cual la intervención de las maquinarias electorales que en representación de los partidos y movimientos políticos participan en la composición del órgano legislativo pierde importancia en el caso de las elecciones para presidente. Esta es una de las razones por las cuales en los últimos procesos electorales se ha impuesto el nombre de un determinado líder y ha disminuido la participación efectiva de los partidos en la definición de las elecciones presidenciales. Así sucedió durante varias décadas con Álvaro Uribe Vélez, quien por fuera de los partidos políticos tradicionales impuso su candidatura, situación que se repitió con las candidaturas de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Puede afirmarse que algo similar sucedió el domingo, y esa es la razón por la cual clasificaron para segunda vuelta dos candidaturas caudillistas y populistas: una de izquierda, la de Gustavo Petro, y otra, la de Rodolfo Hernández, que representa la reacción ciudadana con respecto a las formas tradicionales de la política y el deseo por un nuevo modelo de democracia.

2. Quedó en claro que en el siglo XXI las elecciones se disputan y se ganan preferentemente en las redes sociales, en lugar de las plazas públicas. El candidato Federico Gutiérrez llenó varias plazas del país, lo que no hizo Rodolfo Hernández, quien a la postre lo superó en votos, manejando fundamentalmente los recursos de las redes sociales, mediante mensajes cortos, pero contundentes. Puede afirmarse que la juventud no está en disposición de leer mensajes de más de dos renglones, sino frases cortas y contundentes. De hecho, es posible que muchos jóvenes no lean este artículo, pese a su corta extensión.

3. Se puso en evidencia el señorío, la honestidad, la independencia, la coherencia y la seriedad del candidato Federico Gutiérrez. En efecto, no obstante haber obtenido más de cinco millones de votos, sin esperar ningún tipo de contraprestación, sin formular consultas con ningún partido, grupo o líder, de aquellos a los que supuestamente había vendido el alma, como mentirosamente lo afirmaron sus detractores, Federico Gutiérrez demostró la hidalguía e independencia que siempre predicó y, de manera inmediata, por respeto a la institucionalidad y a la Nación, afirmó su pleno respaldo en segunda vuelta al candidato Hernández, por ser quien, a falta del propio Fico, representa en mejor forma la integridad futura de la democracia colombiana.

4. Aunque el candidato Gustavo Petro ganó en número de votos, la situación en términos electorales demuestra que en general el electorado responsable no olvida su oscuro pasado, que en la campaña actual se ha reflejado en un mensaje contradictorio, pues, por ejemplo, mientras predica en contra de la corrupción, se hace acompañar de personajes que para los colombianos representan la figura del corrupto