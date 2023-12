Por Luis Guillermo Vélez Álvarez - opinion@elcolombiano.com.co

La defensa de EPM en el Tribunal de Arbitramento estaba basada en el principio general del derecho según el cual nadie está obligado a realizar cosas imposibles: impossibilium nulla obligatio est. Para ello era necesario que la contingencia de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), de abril de 2018, fuese considerada como un evento irresistible de la naturaleza.

Eso lo admitió Mapfre cuando, en septiembre de 2019, manifestó que el siniestro estaba dentro de la cobertura de la póliza “Todo riesgo, construcción y montaje”. Al otorgar cobertura, Mapfre reconocía que en la contingencia no hubo dolo ni culpa grave, situaciones que no son asegurables legalmente. Cuando está en juego un valor asegurado superior a los tres mil millones de dólares, esta no es una decisión que se tome a la ligera.

Al demandar a sus contratistas, en agosto de 2020, acusándolos de negligencia y dolo, EPM se inculpó a sí misma, debilitando su defensa en el Tribunal y en las demandas de los habitantes aguas abajo del proyecto. La responsabilidad de esta demanda la tienen Quintero Calle y los miembros de su junta directiva que, haciendo gala de increíble falta de criterio y debida diligencia, lo acompañaron servilmente en esa decisión.

Ojalá Dios se apiade de ellos, pero la nueva administración no debería hacerlo y no debería dudar en emprender las acciones de repetición por su eventual responsabilidad en el grave detrimento patrimonial causado en ese evento y en muchos otros acontecidos durante los cuatro últimos años. El empalme en EPM ha puesto en evidencia la increíble impavidez de la junta que en hora buena cesa en funciones. He aquí solo una muestra:

· Apoyaron, ya se dijo, la demanda contra los consorcios, a pesar de que connotados juristas señalaron que eso era los más parecido a pegarse un tiro en un pie.

· Acolitaron el ignominioso retiro del gerente Rendón por haber firmado, en diciembre de 2020, la prórroga de los contratos a los consorcios sin la cual tal vez hoy Hidroituango sería un monstruoso elefante blanco.

· A pesar de tener información fidedigna del buen desempeño de la gerencia inicial de AFINIA, toleraron su reemplazo, en agosto de 2021, por un equipo a cuya cabeza estaba un personaje de dudosa reputación que hoy tiene a la empresa al borde de la iliquidez después de incumplir con todos los indicadores.

· Vieron - ¿o no vieron? – a una filial tan importante como Empresas Varias precipitarse por un despeñadero de incompetencia y corrupción que hoy tiene a Medellín y a 46 municipios del Departamento al borde de una crisis sanitaria por imposibilidad de disponer sus residuos en un relleno que se desmorona, sin que se haya iniciado la construcción del que debía sustituirlo.

· Dejaron que a los altos cargos directivos de la EPM llegaran personajes que al escucharlos exponer causan la más terrible pena ajena.

Se impone una reforma de estatutos que obligue a que los candidatos a la Junta pasen por pruebas de integridad, inteligencia y conocimientos. En ese orden.