El Banco de la República ha publicado el libro “Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia” por Gloria Valencia. Su autora, quien ha recibido el Premio Nacional de Periodismo y varios premios de periodismo económico, ha hecho una importante contribución a la historia institucional del Emisor basada en su investigación de las actas de la Junta Directiva del Banco y en entrevistas con los protagonistas de las principales decisiones.

El libro, cuyo prólogo es del exgerente del Banco Juan José Echavarría, describe los esfuerzos que se requirieron para reducir el ritmo anual de inflación a un dígito y, luego, para alcanzar una inflación baja y estable. También documenta la dificultad que han tenido algunos dirigentes políticos para aceptar las implicaciones de la independencia del banco central.

Si bien los gobiernos suelen hacer el reconocimiento retórico de la independencia del Banco de la República, esa limitación a su poder discrecional es algo con lo cual, en la práctica, se sienten incómodos. Algunos gobiernos han tomado iniciativas que, de haber prosperado, habrían lesionado la independencia del Banco. El libro menciona el intento de modificar el objetivo prioritario de controlar la inflación, durante el gobierno de Samper. Así mismo, durante el gobierno de Uribe, hubo el intento de sustraerle a la Junta Directiva del Banco el manejo de la política cambiaria, una medida que habría causado un traumatismo económico. A esa propuesta se opusieron los miembros del equipo económico del gobierno, la tecnocracia y los dirigentes del sector empresarial del país. El libro también menciona el caso más reciente, que consistió en el intento del gobierno actual de promover a la Gerencia del Banco al ministro de Hacienda, con motivo de la elección de diciembre 10 del 2020 para remplazar a Juan José Echavarría. La candidatura del ministro tenía el respaldo del Gobierno y el apoyo político del partido de gobierno, algo que resultaba inconveniente. Los miembros de la Junta Directiva optaron por elegir Gerente a Leonardo Villar, por considerar que era el candidato más indicado para garantizar la independencia del Banco.

Varios factores han contribuido a consolidar la independencia del banco central frente a los distintos gobiernos durante estas tres décadas. Al gerente no lo nombra el presidente, sino la Junta Directiva. El Banco tiene autonomía presupuestal y técnica. La independencia del Banco no es un obstáculo para que exista una estrecha coordinación entre la política monetaria y la política económica gubernamental, como en efecto ha sucedido. Lo que no hay, ni debe haber, es una subordinación del banco central al gobierno de turno. Esta independencia ha sido reafirmada por la Corte Constitucional.

El libro de Gloria Valencia es un meritorio trabajo de investigación, que contribuye a la comprensión de la política económica de los últimos años. Su mensaje central es destacar la independencia del Banco de la República como un activo nacional que debe valorarse y protegerse. Es un mensaje que adquiere particular relevancia