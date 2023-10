Por Mauricio Molano Quiroz - opinion@aelcolombiano.com.co

El derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a no encajar parecen ser eternos presos de los prejuicios, del dogmatismo y de las miradas inquisidoras de quienes aparentemente tienen todas las respuestas. De aquellos que no admiten la reflexión, las preguntas incómodas y la apertura a nuevas ideas. Es como si el mundo y el pensamiento estuvieran petrificados, sin vida, sin espacio para fluir. Muchos dicen que nuestras democracias están en peligro, se habla de crisis de liderazgo, pero ya no hablamos de las virtudes deseables en nuestros líderes. Hoy se habla más de ideologías y exigimos, sin mucho sentido, consistencia. Consistencia en lo que pensamos, como si ya todo estuviera dicho. Falsas dicotomías, como si tuviéramos que elegir entre el progresismo, el liberalismo y las ideas conservadoras o cualquiera que sea el paquete de ideas a examinar. Porque hoy en día todo viene por paquetes.

Hablar de inconsistencia ideológica puede, para muchos, parecerse más a prácticas camaleónicas que a algo virtuoso. Es natural asimilar esa inconsistencia a una moral flexible y unos principios negociables. La experiencia deja poco espacio para otra conclusión. Aún así, quiero atreverme a hacer una defensa de esa inconsistencia como parte de una lucha que creo importante para nuestras frágiles democracias. La lucha contra el dogmatismo ideológico. Es preciso revelarse por medio del pensamiento crítico y darle un toque de incredulidad a lo leído, escuchado y vivido.

Sería necio no cambiar de opinión cuando las cosas cambian, cuando la evidencia contraría nuestras creencias iniciales. La cultura de explorar y encontrar nuevas teorías hace parte del camino del aprendizaje que nunca termina. El ejercicio de contrastar las nociones previas con información nueva es parte del método científico, validar el conocimiento. Siembra dudas para cultivar descubrimientos. Ser inconsistente y explorar ideas puede ser una muestra de dinamismo intelectual, de adaptación, aunque se confunda con el tristemente célebre dinamismo político. Es sano e incluso sensato cambiar de opinión, cuando las motivaciones son las correctas.

Reconocer cuando se está equivocado y dudar de lo que se sabe, son virtudes cuando todos parecen estar llenos de certezas. Es mejor simplemente saber lo que no sabemos. La inconsistencia ideológica puede ser una suerte de remedio contra esa necedad de morir con lo que se cree, pues implica casi siempre poner la verdad por encima del ego. Cuando de ideas políticas se trata, se precisa de gran fuerza de voluntad para romper con la inercia del dogmatismo, de ir contracorriente, de examinar los sesgos propios y de quienes nos rodean.

Hoy me pregunto sobre esas virtudes que son deseables en nuestros gobernantes y ciudadanos. En la Antigua Roma se creía en una serie de virtudes personales y públicas que eran consideradas fundamentales para toda la sociedad, virtudes que, para muchos, fueron parte de las razones que llevaron a Roma a conquistar el mundo. No pretendo decir que nuestros gobernantes deberían cumplir con esas listas de virtudes romanas, que más que otra cosa, deberían ser una sana aspiración. Aun así, sería de utilidad que quien nos gobierne, aspirara a un virtuosismo no necesariamente a la romana, pero tal vez sí a un estilo en el que ser inconsistente por las razones correctas sea sinónimo de humildad, curiosidad e inteligencia.