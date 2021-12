Colombia tiene una democracia imperfecta y defectuosa afirma The Economist United; es un país parcialmente libre sostiene Feedom House y funciona con una libertad de prensa sensiblemente recortada declara Periodistas sin Fronteras. A simple vista, las revelaciones de estas prestigiosas organizaciones defensoras de la democracia y de los derechos humanos, parecen exageradas, máxime cuando se trata de una democracia de vieja data como la colombiana.

The Economist publica anualmente desde 2006, El índice de democracia, con base en los siguientes indicadores: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación electoral, cultura política y derechos civiles. En 2020, el estudio abarca 167 países con una escala de puntos que va de 0 a 10, 0 para el autoritarismo y 10 para la democracia plena. Colombia con 7.04 de puntaje ocupa el puesto 46, por lo que es calificada como una democracia imperfecta o defectuosa. Noruega con 9.81 puntos ocupa el primer lugar y Corea del Norte con 1.08 puntos ocupa el último lugar. En América Latina los primeros son Uruguay 15 en el mundo, Chile 17 y Costa Rica 18 y los últimos son Nicaragua 120, Cuba 140 y Venezuela 143.

Freedom House divulga anualmente desde 1973, el informe sobre Libertad en el mundo con fundamento al tratamiento que reciben los derechos políticos y las libertades civiles, por parte de actores estatales y no estales. El puntaje de derechos políticos se calcula con 10 indicadores que van de 0 a 4 puntos cada uno y el de libertades civiles con 15 indicadores que van también de 0 a 4 puntos cada uno, donde 40 es el máximo puntaje en derechos políticos y 60 en libertades. La combinación del puntaje general otorgado por los derechos políticos y el puntaje general otorgado por las libertades civiles, determina la condición de Libre, Parcialmente libre o No libre. En 2020, Colombia con 29/40 en derechos políticos y 36/60 en libertades civiles, tiene un puntaje de 65, que lo ubica como parcialmente libre. En el mundo, Noruega con 100 puntos, 40 en derechos políticos y 60 en libertades civiles es libre y ocupa el primer lugar y Siria con 1, menos 3 en derechos políticos y 4 en libertades civiles es no libre y ocupa el 195. En América Latina los primeros son Uruguay con 98 puntos y Chile con 93 y los últimos no libres son Nicaragua con 30, Venezuela con 14 y Cuba con 13.

Periodistas sin Fronteras difunde anualmente desde 2002, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, con el fin de revelar el grado de libertad que tienen los periodistas y los medios de comunicación para cumplir sus funciones en 180 países. La clasificación se define por la puntuación final que obtenga cada país en una escala que va de 0 a 100, en la que 0 representa la mejor nota y 100 la peor. Por su parte, Colombia con 43.74 ocupa el puesto 134. Los primeros son Noruega con 6.72 y Finlandia con 6.99 y últimos son Corea del Norte con 81.28 puesto 179 y Eritrea con 81.45 puesto 180. En Latinoamérica los primeros son Costa Rica con 8.76, 5 en el mundo y Jamaica con 9.96, 7 y los últimos Honduras puesto 151 y Cuba 171.

Mala la calificación de nuestra democracia según estas serias evaluaciones. Empero, el 2022 brinda al ciudadano la oportunidad de mejorarla o empeorarla