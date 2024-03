Por Juliana Velásquez Rodríguez - JuntasSomosMasMed@gmail.com

La situación actual de Colombia está sobre diagnosticada. Todos tenemos claro lo que pasó y por qué pasó. Pero ¿tenemos claro el para qué pasó? Una situación adversa (las encuestas dicen que la mayoría consideramos esta situación de país adversa) puede ser una tragedia o una lección. La lección se puede convertir en un plan, el plan en unas acciones y las acciones en la solución a lo que hoy consideramos un grave problema.

Es aburrido y preocupante estar constantemente en espacios donde una misma opinión se expresa de muchas maneras, donde volvemos a lo que sabemos todos, donde expresamos lo que nos preocupa con caras largas y la frase de moda: “algo tenemos que hacer”. La institucionalidad del país está en riesgo, la confianza deteriorada y el desarrollo congelado. ¿Qué hacemos? Propongo, partiendo de conversaciones y espacios más fértiles, un foco y tres movidas.

No pretendo en este espacio definir el foco que debe orientarnos en los próximos años. Pero invito a enfocarnos. No podemos solucionar todos los problemas del país en un espacio de tiempo limitado y con un gobierno como el actual. No puede ser que estemos bailando constantemente al son del gobierno de Gustavo Petro y sus innumerables escándalos, anuncios provocadores y novelas distractoras de su falta de gestión. El foco debe ser ese norte único que nos convoque, nos articule, nos organice y nos dé esperanza. Tenemos un tejido empresarial, social y público que tiene el talento, conocimiento y poder para definir el foco y debemos unirnos y organizarnos. Muchas conversaciones separadas, por más potentes que sean, nos alejan del objetivo común.

Propongo 3 movidas que fortalecerán el norte y recogerán las lecciones aprendidas en estos 4 años. Movidas que han sido planteadas en espacios valiosos, por líderes de todas las esquinas y sectores. Primera: la agenda de desarrollo debe nacer y vivir en las regiones. La conversación sobre un regionalismo consciente con herramientas existentes y mecanismos por definir es una conversación urgente. También, es urgente la articulación entre administraciones locales afines, no sólo para enfrentar al gobierno, sino para liderar iniciativas que impulsen el desarrollo del país, desde las regiones. La articulación público privada es tangible en el territorio, mucho más que desde una perspectiva centralista.

Segunda: debemos con toda la contundencia rodear la institucionalidad que hoy sirve de talanquera. Instituciones como el Congreso de la República, las altas Cortes, la Fiscalía y la Procuraduría son quienes están dando la batalla real por la democracia. No podemos dejarlas solas. El apoyo debe ser mucho más profundo que un mensaje en redes sociales. Las regiones deben trabajar con estas instituciones, el sector privado debe comunicarse mejor con la institucionalidad y los ciudadanos debemos ser vigilantes y protectores de nuestras instituciones. La agenda legislativa debe ser un asunto de todos, debemos ser rigurosos pero activos en las denuncias y como siempre, respetuosos de nuestro sistema judicial.

Y para finalizar una tercera: debemos organizarnos de cara al 2026. Es imperativa una sola conversación alrededor del liderazgo público nacional. Hagamos política sin temores y viejas costumbres de prudencia peligrosa. Participemos de la conversación electoral y del debate político. Demandemos a los partidos una renuncia a egos individuales y trabajemos activamente para que la democracia viva deje menos espacio a la corrupción, politiquería y a la desinformación populista.

PD. Congreso, Procuraduría, altas Cortes y Fiscalía: si de algo me ha servido esta experiencia es mi renovado respeto y admiración por los servidores públicos valientes que protegen una institucionalidad bajo ataque, incluso a costa de su integridad personal. Gracias.