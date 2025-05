Por Juan José García Posada - juanjogarpos@gmail.com

¿Por qué el Presidente incurre en extravagancias como la de aceptarle una entrevista a un cómico insolente como Juanpis o la de utilizar la bandera que Bolívar usó en la Guerra a Muerte, el capítulo más desmesurado de la vida del Libertador? Pueden hacerse muchas conjeturas que podrían comportar dos desafíos. Uno, a los periodistas serios a los que no les respondería preguntas pertinentes y en cambio acepta que el humorista trapee con la figura presidencial. Y dos, que la evocación de la tremenda decisión bolivariana de acabar con todos los españoles contrarios a la causa de la independencia entrañe una amenaza velada a los congresistas opuestos a sus reformas. No está claro y queda en suspenso la respetabilidad de la institución presidencial. Son dos ejemplos de la excentricidad del actual mandatario.

Se nos inculcó desde la infancia el culto apasionado a Bolívar. Mi papá fue profesor de Cátedra Bolivariana y dejó una completa colección con lo más importante que se hubiera publicado sobre la vida del Libertador y Padre de la Patria. En la propia y en otras generaciones aprendimos a querer a Bolívar y aborrecer a Santander. Había que beber en las fuentes de Mi Simón Bolívar y el Santander de Fernando González. Con la ayuda del tiempo y la depuración de las lecturas sobre la historia he atemperado las devociones políticas para reconocer a Bolívar no como semidiós sino como ser humano excepcional y a Santander no como conspirador hipócrita sino como constructor de criterio jurídico y legalidad, con todo y las contradicciones de todas las épocas. Ni Bolívar era el fundador del conservatismo, ni Santander lo era del liberalismo. Los dos partidos han sido ensayos malogrados de pensamiento y acción políticos.

De la Guerra a Muerte no es razonable hacer un panegírico. La sola lectura del llamado decreto muestra que era más bien una instructiva para justificar la exterminación de los peninsulares y canarios residenciados en la Nueva Granada. Lo expidió Bolívar el 15 de junio de 1813 en Trujillo, Venezuela, en la llamada Campaña Admirable. Así no sea recomendable interpretar la historia con sentido presentista, el texto puede parecernos hoy en día cruel y aterrador. Dice, por ejemplo, en este párrafo esencial: “Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas”. El final era perentorio: “Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables”.

La utilización de la bandera en rojo y negro que simbolizó la Guerra a Muerte lleva una grave connotación en el presente. Lo mismo, el uso de la espada de Bolívar. ¿Por qué y para qué? Y la entrevista por Juanpis es una extravagancia más, una ridiculez.