Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

En su poema, Calderón de la Barca, eso decía, “Los sueños, sueños son”. Nuestro presidente, el que eligieron hace tres años, se la pasa soñando y Colombia sufriendo su incapacidad para gobernarnos.

Petro sueña que el pueblo todavía lo apoya, convocó a unas marchas para mostrar que la gente todavía lo respalda. Pero, qué decepción, en ninguna de las ciudades se podrá decir que las marchas fueron un éxito, por el contrario, el pueblo, lo que nos mostró, es que no está de acuerdo con este mal gobierno, que se equivocó al elegirlo hace tres años y que, en lo que resta, tendremos que sufrir todavía su desgobierno.

La salud pasa por un mal momento, los prestadores del servicio no reciben el dinero necesario para cumplir con su compromiso de atención a una ciudadanía que lo requiere. La educación, igual, los establecimientos públicos se quejan porque los recursos necesarios para educar a la juventud no llegan. Un sector productivo pendiente y angustiado por lo que pueda pasar. La inseguridad adueñada de algunas regiones del país. Los asesinatos en crecimiento. Y, en general, toda la población angustiada. Este no fue el país que recibió el mandatario de los colombianos. El pueblo, que olvida la historia, creyó en sus promesas y eligió a una persona que, en sus años mozos, buscaba el poder con la violencia contra los colombianos y contra sus instituciones.

Por la salud y respeto de la democracia, lo debemos soportar hasta la terminación de su período constitucional, pero que esta experiencia nos sirva para no repetir el error cometido. Nos tenemos que preparar para el año entrante y elegir a una persona que tenga la capacidad para solucionar todos los problemas que encontrará y para enderezar el rumbo equivocado del actual mandatario.

Hemos pasado sufriendo en varios períodos presidenciales, lo que significa para la patria y para sus habitantes, un gobierno que más piensa en su ego, que en solucionar lo que otros no lo han podido hacer. Colombia es un país privilegiado por su posición geográfica, tiene costa sobre los dos mares más importantes del mundo, un clima tropical que lo beneficia para producir alimentos para los propios colombianos y para quienes los necesitan en otras latitudes, montañas y aguas para la producción de energía eléctrica, ríos que nos facilitan la comunicación con todo el territorio y con los países vecinos, en fin, Colombia fue favorecida por el Creador.

No nos podemos equivocar otra vez al elegir presidente, tenemos que votar por el mejor y nos garantice que aprovechará las ventajas comparativas que tenemos y que no hemos sabido aprovechar en estos últimos tres años. Que Dios ilumine a los votantes el próximo año y que llevemos al solio de Bolívar al mejor de los colombianos para poder salir del laberinto en el que nos han metido.