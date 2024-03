Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

Aunque somos una rama de los simios que perdimos en el camino evolutivo un porcentaje importante del pelo que cubría nuestra piel, y nos preciamos de ello, tampoco hemos llegado al extremo de querer ser como un frasco.

Ni siquiera alguien más preocupado por la sabiduría que por las cosas mundanas como Aristóteles, lo tenía sin cuidado su alopecia, al punto que desconfiaba profundamente de los calvos, y no por nada dijo que “a primo ad ultimum”, desde el primero hasta el último, los hombres calvos son engañosos y astutos.

La pérdida de cabello localizada y perceptible a simple vista nos angustia, tal vez por lo que dijo un personaje del gran escritor Haruki Murakami en su novela Crónica del pájaro que da cuerda al mundo: “la razón por la que la gente tiene miedo de quedarse calva es porque les hace pensar en el final de la vida. Quiero decir, cuando tu cabello comienza a adelgazarse, debes sentir como si tu vida se estuviera desgastando... como si hubieras dado un paso de gigante en dirección de la muerte, el último Gran Consumo.”

Pero si la calvicie todavía es inevitable y lo que otrora era invisible al ojo ajeno quedará expuesto a todos, ¿no será que por beneficio propio y consideración higiénica con los demás sería bueno un “lavado de cerebro” que ayude a los calvos, (caballeros foliculosamente desafiados como los llama Murakami) a creer que la calvicie es una oportunidad trascendente y no una desgracia?

Para ayudar a ese “lavado cerebral”, ávido de razones para sentirse feliz por perder el pelo, propongo unas importantísimas y filosóficas ventajas de terminar igual que como se vino al mundo, pelado.

1) Cercanía a la infinitud: ¿Qué forma más próxima y sencilla de entrar en contacto con la idea de infinitud del universo que sentir que la frente, antes fronteriza a una selva pilosa, ahora no tiene fin y podría extenderse hasta lugares inalcanzables de la parte baja de la espalda, incluso próxima a un agujero negro?

2) Certeza afectiva: a menos que tenga gustos exóticos o una aguda pérdida de visión, ¿qué mayor certeza puede tener un hombre que una mujer lo ama y lo considera atractivo, siendo calvo?

3) Conciencia ambiental: ¿No serán los desentejados los humanos favoritos de los “fundambientalistas”, esos que no se bañan ni usan desodorante dizque para no dañar la vida del planeta, pero dañan la vida de sus habitantes con su hedor, pues los calvos no envenenan las aguas con champús, acondicionadores y tinturas para el pelo?

4) Referente social: cualquier persona decente aspira a dar buen ejemplo o al menos ser un referente positivo para los demás, pero la lista de virtudes para ello es larga y exigente. Sin embargo, el calvo solo por estar y existir orienta a otros, como por ejemplo cuando alguien en una multitud le dice a otro: “el que usted está buscando está al frente del calvo ese de camisa azul”.

¿Usted cambiaría tan elevadas y sublimes razones, propias de “seres de luz”, porque algo se le enrede en el cepillo?