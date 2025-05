Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Aprendizaje, a la que llegan los que se preguntan qué se debe aprender, los que saben y buscan lo que les falta por saber, los que repasan lo sabido para ver si hay brechas, los que creen que todo lo saben y los demás son brutos, los que no descartan saberes viejos y los actualizan, los que siguen el libro de Las imágenes del mundo, de Comenio, para racionalizar lo aprendido; los que primero educan los sentidos y las emociones y después el resto, los que dicen tener la razón y se niegan a saber más, los que le encuentran a la vida espacios continuos de aprendizaje (pasa con los buenos escritores y científicos), los que tienen información confrontada y por eso son creativos, los que innovan mejorando lo que hay y por eso aprenden más, los que prefieren creer que saber etc. Y en esta lista están los niños que llegan dormidos al colegio, los atrapados por la inteligencia artificial y toman los datos como un acto de fe, los que solo saben una cosa y entonces todo lo interpretan a partir de ahí. Y entre toda esta gente, el maestro, el bueno, el malo, el que construye y el que a todo le pone tapias.

Maestro es alguien que tiene un conocimiento útil comprobado y aplicado a lo intelectual, lo espiritual, lo material y lo social. Y que humaniza al otro, pues todo lo que sabemos tiene que ver con la vida. Y esta humanidad parte de enseñar y practicar lo que es vivir en paz para poder pensar correctamente (unir debidamente sujeto-verbo-predicado), saber dónde estamos y cómo nos relacionamos desde aquí (es increíble que en Medellín no se enseñe la historia de la ciudad), aprender a usar las manos y a ser sensibles frente a la naturaleza, la música y el arte. Lo demás ya viene por añadidura, pues si uno es humano entiende fácil el porqué de las cosas.

Pero, la tarea del maestro va más allá de enseñar. Tiene que ser un ejemplo del vivir bien, de no ejercer pasiones tristes (la ira, la envidia, la codicia, la sensualidad, el afán de honores etc.), de ser productivo con lo que entiende, de tener un espacio que demuestre que sabe manejar las manos, leer en profundidad y ser sensible para fomentar el buen entendimiento entre todos, pues es tolerante e imparcial. O sea, es una persona que está en la vida y enseña que estar en ella es placentero, no por la cantidad de cosas que se tienen sino por el buen eso que da a las que posee.

Acotación: Enseñar es vivir sin perderse. Y el buen maestro lo hace, mostrando los caminos más humanos, los que están en armonía con el presente y no confunden. Y el trabajo del maestro no es la celebración de un día, es una continuidad para ser dignos de estar vivos.