Por Adriana Correa Velásquez - adrianacorreav@atajosmentales.com

Empecé a nadar en mi lugar favorito de la tierra. Quise llevar mi corazón al máximo, sentir las pulsaciones en la sien. Nadé fuerte, con el mar en contra para borrar de mi recuerdo esa niña de labios rojos en la playa. La imagen se me quedó fija desde la tarde cuando me acerqué caminando hasta una escena que, de lejos, parecía la de una familia. De cerca, vi que se trataba de dos hombres en sus cincuenta con la niña de los labios rojos y, a su lado, una, aún más pequeña. Una botella de aguardiente. Tenían 15 y 13, calculé. Ellas negras, ellos blancos. Seguí nadando. Más fuerte. Otra escena me llegó. La hija de otra mujer de esta misma playa intentó quitarse la vida hace un par de días. La madre la encontró a tiempo. Su hija tiene 21. Sigo nadando, trago agua. Hace dos años, otra chica de 16 se estaba cortando, no quería vivir. Mi corazón late a tope. Braceo fuerte antes de salir. Pienso en las jóvenes, en sus madres. En Moñitos, en este punto del mar Caribe, en este mar que me lava y me sana, que para mí es el paraíso y para ellas, un punto ciego. Un callejón cerrado. Después de que se gradúan del colegio, o cada tarde, después de estudiar, no hay casi nada qué hacer. La casa de la cultura está cerrada, el estadio está en reconstrucción, la biblioteca cuenta con lo mínimo para mantenerse abierta. El turismo solo ocupa unas semanas al año y lo demás, está desierto. ¿Qué haría yo si fuera una de ellas?

Una mujer se hizo una pregunta parecida hace seis años y creó @SomosVisibles, la fundación que hoy dirige, y es la esperanza para estos chicos y chicas que se preguntan cómo llenar sus horas, cómo imaginar un futuro. Ella se llama Juliana Arbeláez (Medellín, 37 años). Cada vez que asisten a las actividades que programa, dan gracias por lo que ella hace, por La Jani, como le dicen cariñosamente, mientras entonan una champeta, el himno que compusieron con la ayuda de uno de los voluntarios que vino para enseñarles a rimar. En otro de los talleres, soñaron. Se pusieron a titular un periódico mural y uno de los jóvenes rotuló: Los avances de la nueva sede, donde Somos Visibles florecerá.

Juliana, las 1.800 personas beneficiadas con el trabajo de la Fundación y todos los que pasan allí las tardes, están a punto de quedarse sin el lugar donde todo esto es posible. Necesitan con urgencia terminar la nueva sede, para la que ya han reunido fondos propios, comunitarios y de los aliados, pero aún les falta. Están a 100 millones de lograrlo. Me sumo a su coro, y grito: ¿Habrá alguien allí? Necesitamos un ángel, una empresa, un aliado feroz para que Juliana y los hijos de este paraíso, sigan creyendo que el futuro puede pasar de un titular a la realidad