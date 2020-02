Está sucediendo: el Reino Unido está dejando la Unión Europea el viernes. Después de décadas de crecimiento estable, la organización perderá a su primer miembro. ¿Qué se puede hacer para evitar que el continente se rompa aún más? La pregunta al menos la plantean algunos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a una conferencia implacable sobre el futuro de Europa, cuyos detalles fueron establecidos por la comisión la semana pasada. El objetivo es permitir un “debate abierto, inclusivo y transparente”. Bueno, aquí hay una propuesta que podría no funcionar bien en Bruselas: hacer que la Unión Europea sea más flexible. U observar cómo se rompe.

¿Por qué el radicalismo? Porque la pregunta central persistente para el bloque: ¿cuáles son las ventajas de una unión a menudo difícil de manejar de 27 países sobre un solo estado-nación? -no ha desaparecido simplemente porque los británicos lo han respondido para sí mismos. Las crisis sobre el euro y la migración han arrojado dudas sobre la promesa fundamental de la unión, de que juntar la soberanía individual resultaría en una mayor soberanía para todos los miembros del club. Al menos en la parte oriental del continente, cada vez más europeos quieren menos Europa. El apoyo a los partidos populistas de derecha en la región muestra que el amor por Occidente se ha convertido en desilusión.

El roto no se ha sanado, en parte porque a europeos poderosos como Merkel o Macron no parece importarles mucho sus amigos/enemigos en Varsovia, Budapest o Praga. La demagogia de Oriente se encuentra con la condescendencia de Occidente.

Trágicamente, esta es la repetición de un error cometido en los años anteriores a la votación del Brexit. Cuando pregunté a los diplomáticos alemanes en 2014 cómo reaccionaron a las críticas de la actuación del bloque por parte del primer ministro británico, David Cameron, se encogieron de hombros y respondieron que estaban sentados con sus homólogos británicos en “sesiones de terapia”. La idea de que la propia Unión Europea también podría necesitar terapia no les pasó por la mente.

Pero, ¿qué tipo de terapia necesita? Probemos un análisis primero. El excanciller alemán Helmut Schmidt solía decir que el bloque simplemente creció demasiado para agrupar con éxito los intereses de todos sus miembros. Cuando la unión constaba de seis países, la toma de decisiones era fácil. Cuando creció a 12 eso se volvió más difícil. Hoy, con casi 30, podría haber alcanzado una sobrecarga operativa.

En lugar de apegarse a esta opción de todo o nada, Europa debería permitir membresías flexibles o, para usar un término odiado en Bruselas, arreglos “a la carta”: en lugar del menú completo, un poco de esto, un poco de aquello.

¿A un país le gustaría participar en una mayor integración militar y permanecer fuera de la eurozona? ¿Por qué no? ¿Y por qué no ser miembro del mercado único sin tener que suscribirse a la política de asilo de Europa? Por supuesto, hay cosas que no pueden estar abiertas a elección, como la participación en el mercado único en sí y la obligación de cumplir con sus llamadas “cuatro libertades”: de bienes, servicios, capital y personas. Suiza y Noruega, por ejemplo, no son miembros de la UE, pero forman parte del mercado único del bloque. No tienen participación en ciertas políticas para la agricultura y la pesca.

En otras palabras: si los estados aceptan ciertas condiciones inviolables, entonces deberían ser libres de abstenerse de ciertas políticas que consideran desventajas. A menudo se dice que esto va en contra de la idea del club, en el que los derechos se corresponden necesariamente con los deberes. Pero, ¿quisiera unirse a un club que le permita jugar tenis solo si también se inscribe para boxeo, juegos de azar, pesca y un curso de cocina?

Un “Equipo de la Unión Europea” de varias coaliciones de los dispuestos podría producir más influencia que una gran coalición de los medio-dispuestos. También tendría ventajas estratégicas: la membresía flexible permitiría un enfoque a medida en cuanto a los estados de los Balcanes Occidentales. Mientras no cumplan los criterios de adhesión, aún podrían estar más estrechamente asociados con el mercado único, evitando que sean víctimas de la invasión de Rusia y China. Además, una unión de participación electiva podría abrir formas de reintegrar a Gran Bretaña, en caso de que la opinión pública sobre el Brexit cambie algún día.

Claro que hay enorme riesgo en una reforma tan radical. Sin embargo hay enorme peligro en hacer nada. Imagine si Brexit no reduce a Gran Bretaña a la miseria sino que en cambio deja al país relativamente inafectado .