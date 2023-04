Los registros del Antiguo Testamento permiten asumir sin precisión científica que los Patriarcas del Génesis fueron bien abonados desde chiquitos, lo que les permitió tener larguísimas vidas y engendrar teniendo muchos calendarios encima. Adán, que no era bueno resistiendo tentaciones, engendró hijos con 130 años, Set con 105, y los más precoces: Mahalalel y Henoc con 65 años. El añejo Matusalén todavía era fértil a los 187. Pero todos palidecen ante los vigorosos espermatozoides de Noé quien, a los 500 años, tal vez por miedo a otro diluvio, seguía llenando el arca y embarazando a su esposa, Naamá, que en hebreo significa “placentera”.

Ahora dudamos que estos Patriarcas hayan durado tanto porque los métodos de recolección de información antediluvianos no eran confiables y los patrones de medida del tiempo, en épocas en que el sol era el que le daba la vuelta a la tierra hasta que Copérnico dejó por el piso al geocentrista Ptolomeo, tal vez eran otros.

Definitivamente las matemáticas son importantes, así a la gente no le guste estudiarlas. Siempre hay que hacer bien las cuentas, pero más las mujeres, especialmente las que no cuentan bien en las vecindades del 28, (±) 7 días.

Muchos dirán que afortunadamente esas son cosas del pasado, que los hombres ya no son tan fecundos por el estrés, la inflación galopante, la contaminación ambiental, la DIAN, el impuesto predial, los desastres que provocará el actual gobierno, o los efectos espermicidas de la ropa interior ajustada. Pero no canten victoria. La historia, como la moda, suele ser cíclica y hace unas semanas la prensa de Houston anunció que uno de sus ciudadanos, conocido entre sus amigos como Mr. Pickles, a los 90 años es el “feliz padre” de 3 criaturas que su esposa de 53 le acaba de dar. A la vejez, trillizos.

Los lectores de mi columna tan “mayorcitos” como yo, ¿qué harían si su esposa les dice: “tenemos que hablar” porque hay noticias y se vienen cambios en la familia?

Puede que los Patriarcas del Antiguo Testamento, con tanta fe en Dios y en épocas en que no había tanta gente y Dios podría darle más “cantidad y calidad” de tiempo a sus hijos, no se asustarían, ni se les dispararía la presión arterial como a usted, que lleva décadas abonando al préstamo bancario del gigantesco apartamento de 42 mt2 y todavía no ha pagado ni la puerta. ¿Qué sentiría si a su edad, ya con sienes plateadas, pero de hacer fuerza, su señora le dice que sus espermatozoides, o “soldaditos” como dice una amiga de cuyo nombre no debo acordarme, siguen móviles y no son víctimas de un “cerco humanitario”?

Pero no se asuste más. Afortunadamente no hay reversión comprobada en la disminución de la fertilidad masculina. Mr. Pickles es el ejemplar de tortuga radiada, Astrochelys Radiata, del zoológico de Houston, que ahora galopa orgulloso con sus hijos: Dill, Gherkin y Jalapeño.

Sin embargo, siga protegiéndose. Uno nunca sabe...