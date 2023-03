¿Experiencia? Ser el mejor soldado

A raíz de la entrevista de esta semana en un medio nacional a la primera dama de Medellín, también gestora y prima del “mejor soldado”, los colombianos y las colombianas empezaran a actualizar sus hojas de vida, pues ahora resulta que ser “el mejor soldado” es un mérito para alcanzar cargos públicos y seguramente en un futuro cercano cargos en el sector privado.

Próximamente el CV de muchos profesionales destacará como experiencia profesional ser “el mejor soldado” de alguien en algún periodo definido, e incluso algunos relacionaran haber sido el “mejor soldado” de diferentes personas durante su vida profesional, indicando cronológicamente desde y hasta cuándo lo fueron. En algunos casos será necesario adjuntar las certificaciones de tan “noble título” para facilitar el trabajo a las empresas reclutadoras de talento y a las entidades de control cuando estas las requieran.

El algún momento de la entrevista pensé que era un mal chiste, pero no. Esta acreditación se utiliza hoy para legalizar el nepotismo que circula en la administración de nuestra ciudad, e incluso deberíamos estar agradecidos por la suerte que tenemos de que haya una familia de iluminados ocupando cargos en esta administración con tan valiosos méritos. Para acabar de ajustar aspiran a volver a hacerlo durante otros 4 años.

Voy a escribirlo y también hay que gritarlo: ser el “mejor soldado” no es absolutamente nada ni lo será nunca y no faculta a nadie para acceder a ninguna Alcaldía, ni a una Gerencia, ni a una Secretaria, ni siquiera para una Coordinación de nada, ese título es simplemente la justificación pura y dura del nepotismo que ha administrado a Medellín en esta alcaldía y que hará de todo para repetir si no votamos bien.