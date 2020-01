En este ensayo trataré de aproximarme a los ingresos originados en 2019 por la venta, al por mayor, del clorhidrato de cocaína puro, primero en Colombia, y luego en algunas otras ciudades del mundo, con base en las dos publicaciones a continuación, las cuales se pueden consultar por medio de Google digitando:

- Cocaine Production Rises to Record Levels with U.S. Prices Falling. Esta publicación de Blomberg está firmada por el señor Alexander Tanzi, el 27 de junio de 2019.

- El Precio de la Cocaína en Colombia subió el 11% el año pasado. Esta excelente publicación del diario El Tiempo el 5 de agosto de 2019, recoge las cifras de la Oficina e las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNDOC.

En los párrafos a continuación, mezclo cifras de los años 2017, 18 y 19 por la imposibilidad de utilizar cifras de un solo año para mis cálculos.

De la segunda referencia tomo el precio al por mayor del clorhidrato en Colombia, de acuerdo con la UNDOC, 4.970.600 $Col/kilo, los cuales a la tasa de cambio de 3.313 $Col/dólar, se pagaron en 2018 a razón de 1.500 US$/kilo.

Con una producción estimada en 2019 de 1.600 ton/año de clorhidrato, pagadas a los productores colombianos a razón de 1.500 US$/kilo, recibieron estos US$2.400 millones en 2018. Una cifra modesta cuanto reciben nuestros productores, si se comparan con las cifras a continuación, atadas a la exportación.

De la primera referencia tomo los siguientes precios en 2017 del clorhidrato al por mayor: Estados Unidos, el más barato de todos, 28.000 US$/kilo. Austria, Suiza, Luxemburgo, Alemania, Noruega, Grecia países en el promedio, 50.000 US$/kilo. Finlandia, figura como el más elevado de todos, 78.500 US$/kilo. Los precios al consumidor final son mucho más altos, unos 100.000 US$/kilo, pero estimo que de esta utilidad final nada o casi nada retorna a Colombia.

Si a las 1.600 toneladas producidas este año les restamos 600 para el consumo doméstico y por las incautaciones, pues nos restan 1.000 para la exportación. Con el valor promedio de 50.000 US$/kilo, las 1.000 toneladas exportadas facturan nada menos que US$50.000 millones/año. ¿Cuánto de esto ingresa, retorna a Colombia? Imposible saberlo, porque aparecen intermediarios como los carteles mexicanos y el Cartel de los Soles del ejército venezolano, quienes, por participar en el transporte y la venta, se apoderan de buena parte de las utilidades.

Hipótesis. De los US$50.000 estimados para 2019, asumo que la mitad, unos US$25.000 millones/año, nos retornan por la vía de las remesas, el contrabando puro, el contrabando técnico, las subfacturaciones y los pesos de los carteles para comprar hombres, armas y tierras para sus cultivos. Con un PIB también estimado para 2019, con base en cifras del Banco Mundial de US$331.000 millones, participaría la exportación del destructor clorhidrato de cocaína con el 8% de nuestro PIB. Consultar por Google digitando: World Bank GDP Colombia 2018.

Con un 8% del PIB aportado por el narcotráfico, no resulta difícil aceptar que sectores de nuestra producción doméstica como: los textiles, las confecciones, la marroquinería y el sector agropecuario... vean entre el 20% y el 30% de sus mercados potenciales, siendo hoy explotados y amenazados por sus competidores ilegales de otros países.