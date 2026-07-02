En tiempos de fútbol: La tristeza y la memoria

Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

Quiero empezar esta columna así: “No hay nada más lindo que tener historias para contar”. La dice Abel Meijía, periodista radial de Los Pozos, uno de los personajes que inmortalizó mediante sus narraciones, nada más y nada menos que a Eliseo Alegre, una figura enigmática del fútbol argentino que, supongo, los verdaderos fanáticos y estudiosos de este deporte conocen.

Eliseo Alegre era un chico que no le gustaba ir a la escuela, sus compañeros le pegaban, se burlaban de él. Era lo opuesto a un chico travieso o a un chico deportista. Siempre encorvado, a la sombra, en un rincón. Llegó a inventarse que los médicos le habían prohibido todo esfuerzo. Pero un día, en la clase de educación física, el profe les dice a los alumnos que hoy tienen fútbol y les entrega una pelota. “Ustedes saben de esto. No tengo que explicarles mucho”. Todos se ríen, salvo Eliseo que levanta una mano y pregunta cómo se juega. Piensan que está bromeando, pero Gregorini se toma en serio la pregunta, le explica dos o tres cosas y las reglas básicas del fútbol. Eliseo se para en el campo de juego y alguien le pasa la pelota para ver qué disparate hace, pero apenas tiene el balón en sus pies, todos entienden que unas partes del cuerpo de él, los pies, las piernas, la cintura, saben jugar. Y no solo saben jugar. ¡Juega como los dioses!

Así empieza una leyenda y nace la ilusión de los habitantes de esta ciudad alejada de la capital. Y por eso digo, bueno, dice Meijía, “lo mejor de Eliseo fue que nos llenó de historias. Le dio una Historia, incluso con hache mayúscula, a Los Pozos, que hasta entonces era un pueblo del que no había casi nada para decir”.

Y esto es lo maravilloso de “La estrella y la memoria”, la novela más reciente del escritor argentino, Eduardo Berti, una obra fraccionada, escrita como si fuera un guion de televisión, que, poco a poco, conocemos bastante bien por los amigos de infancia, la hermana, su único biógrafo, una historiadora, los vecinos de Los Pozos, los compañeros de equipo, un montón de voces breves que nos hacen sentir este documental leído y abren el universo complejo de quien no sabía que sabía jugar tan bien al fútbol, que nunca entendió por qué se tomaban tan en serio un deporte que era tan simple... “Tan simple para él, que jugaba de manera natural, como alguien puede respirar o masticar”, dice su biógrafo, Sergio Polito.

El fútbol está lleno de estrellas, de cracks, pero no todos desean hacer parte del espectáculo. Eliseo Alegre es fruto de la ficción, pero en este instante, estoy seguro, está naciendo el nuevo Alegre y el mundo ni se dará por enterado. Hay tanto deslumbre en el negocio del fútbol que a veces olvidamos lo importante del juego. En este libro, divertido y nostálgico, se cuentan historias variopintas de un futbolista que no quería serlo y luchó contra su don para vivir en libertad. Un libro para leer entre partido y partido de este Mundial de Fútbol.