EL SUJETO NADIE O LA CRISIS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO (1)

Diálogo con el sujeto “Nadie”:

- ¿Y usted, para qué marcha?

- “Para que el gobierno retire el proyecto de reforma tributaria”.

- Pero el gobierno ya la retiró. Entonces, ¿usted por qué marcha?

- “Para que se retire el proyecto de reforma a la salud”.

- Pero ese proyecto está a un paso de ser retirado; sin embargo, usted continúa en marchas. ¿Por qué?

- “Por la escasez de productos de primera necesidad, porque no llega el oxígeno para atender a los enfermos, porque se agotó la gasolina en las estaciones de servicios”.

- Pero es que la escasez de los distintos productos se debe a que usted y sus compañeros no sólo marchan, sino que bloquean caminos. Sin marchas, no hay bloqueos, sin bloqueos no hay escasez. Pero usted sigue con las marchas.

- “Sí, yo marcho porque debo protestar por la muerte de los líderes sociales”.

- Es una buena idea, pero lo que hay es que impulsar buenas investigaciones y no protestas que las entorpecen. ¡Ah! ¿pero usted continúa marchando, dígame por qué?

- “Porque estoy cansado de políticos que permanentemente dicen mentiras, de legisladores que hacen leyes para regular lo contrario de lo que se espera con ellas. Además, marcho porque es un derecho, el derecho a la protesta, a levantar la voz. Un derecho que me otorga la Constitución y me pertenece como ser humano en una sociedad civilizada, y si no me escuchan cuando lo hago de manera pacífica, debo utilizar formas violentas. Marcho porque mis compañeros y mis vecinos marchan”.

Señor, Señora, ¿ya se dio cuenta de que las marchas han dejado de ser pacíficas, que hay individuos en las protestas enviados para producir anarquía y destruir bienes públicos y privados? Además, es cierto que se trata de ejercer un derecho, pero, pregunto: ¿Qué pasa con el derecho del otro? ¿Con las libertades del otro? ¿Con la tolerancia y el respeto por el otro?

Finalmente le observo: excúseme. Los muchos argumentos que expone para marchar en forma pacífica, incluso los expuestos para justificar la violencia, pueden ser ciertos, pero no suficientes. Disculpe, pero le voy a decir por qué protesta: lo hace, porque es parte de ese sujeto universal que se denomina “el sujeto Nadie”. Usted está cansado de ser Nadie. Ignorado. Maltratado. Frustrado. Enojado. Excluido. Amenazado. Olvidado. Sin sociedad. Sin solidaridad. Quizás pagado. Se debate por dejar de ser Nadie; y en medio de una pandemia, sin empleo, sin trabajo, sin esperanza, “el Nadie” busca espacios de comunicación y confrontación para dejar de ser Nadie y convertirse en Alguien. Para suplir la ausencia de sociedad y sentirse ser social, quizás sociable.

Tener la posibilidad de ser mirado y escuchado, es el primer paso para pasar del “Nadie” al “Alguien”. Ese paso supone construir personas y sociedad, lo que en principio no logra el Estado Social de Derecho. Por eso, el primer tema de diálogo deber ser construir el Estado Sociedad. Sobre ello, reflexionaremos en la próxima entrega