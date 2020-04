La crisis sanitaria representa un reto para todas las personas, nadie estaba preparado ni contaba con las herramientas necesarias para poder enfrentar la situación, nuestras prácticas sociales fueron cambiadas en menos de un mes, la vida tal y como la conocemos está dando un giro, se está trasformando, y con ello se trasforman nuestro vivir, nuestras acciones y prácticas. Las personas se encontraban en un ciclo vicioso, todos vivían como máquinas, no se detenían muy a menudo a replantearse, a modificar prácticas o a ir contra corriente.

Esto me hace pensar que esta pausa en la vida, esta transformación y este “bache” que la humanidad está viviendo no es tan malo, ¿nuestra angustia y ansiedad se da por la enfermedad o por el miedo a vivir conmigo mismo? La soledad, el silencio y la incertidumbre por experimentar algo nuevo, ese silencio que es tan ruidoso y hace tanto escándalo en nuestro interior, que está desesperado y buscando por todos los medios seguir como antes, tratar de modificar las prácticas lo menos posible, seguir con la rutina.

El silencio con el que vivimos día a día se está haciendo sentir, nos está comunicando y expresando todo lo que llevábamos reprimido, el no saber enfrentarnos a nosotros mismos hace que todo se exprese y se exponga más significativamente, las enfermedades o las angustias, esos sentimientos o sensaciones tan silenciosos hoy se liberan y nos confrontan, nos obligan a pensar y replantear nuestro vivir y quehacer. ¿Cómo lo enfrentamos?, cómo cobra sentido la máxima de Sócrates “conócete a ti mismo” y de qué manera cada persona enfrenta todo lo que llevaba guardado por años y al estar en la soledad, sale, pero las personas no se daban cuenta que durante su vida vivieron varios aislamientos y no físicos o por alguna enfermedad, sino mentales, barreras y escudos que cada uno se pone para no mostrar y no enfrentarse a eso que experimenta, hoy en día, cobran más sentido la profesión de psicólogo y el trabajo en la humanidad. Por esto ¿nos enfrentamos a una emergencia sanitaria o a nuestros silencios? .

