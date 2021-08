El forcejeo territorial, enemigo del clima

De poco servirán los aspavientos ante las evidencias científicas de la crisis climática, si no se traducen en medidas que aceleren la transición ecológica. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por su nombre en inglés) no ha dicho nada que no se viniera advirtiendo, pero tiene la fuerza de haberlo afirmado tras complejas discusiones y una revisión a fondo del conocimiento disponible. Jamás el panel que asesora a Naciones Unidas en asuntos climáticos había sido tan...