Cinco meses desde que el coronavirus SARS-CoV-2 pasó a los humanos y comenzó a esparcirse con una velocidad asombrosa. Nadie puede decir hoy cómo terminará esta pandemia pero expertos creen que la fase de contagio seguirá al menos un año más.

El miércoles aparecieron los primeros resultados de una prueba de la medicina remdesivir y son promisorios: ayuda a pacientes críticos; se recuperan en 11 días frente a 15 de los que no recibieron el tratamiento, y la mortalidad también es más baja, 8 % frente a 11,6 %. Pero es un alivio y no para todos.

Hay cerca de 90 vacunas en desarrollo, siete en ensayos clínicos, pero tardarán meses en ser validadas.

Este es un virus que aunque no muta mucho genera condiciones extrañas: la mayor tasa de infección se presenta cuando no se han desarrollado síntomas, muchos no enferman pero contagian y muchos de los que caen enfermos sufren no solo afectación pulmonar sino de otros órganos, como riñones, hígado y corazón (a la primera víctima en Estados Unidos se le encontró el corazón casi destrozado).

E hizo que esta sociedad tan moderna y avanzada, en pleno, desde organizaciones de toda clase, gobiernos, científicos y médicos, haya tenido que trabajar con base en ensayo-error.

La pandemia de 1918-1919 de la influenza H1N1 contagió más de 500 millones de personas y mató 100 millones. Había menos tecnología y las medidas sociales ayudaron: aislamiento y cierre de escuelas y negocios. Luego de tres olas, ese virus terminó como una enfermedad infecciosa endémica que afectaba personas hasta que se extinguió en 1957 con la aparición del H2N2.

A medida que se infectan y el virus circula, las personas adquieren inmunidad y la amenaza es menor, proceso que toma años. Un artículo en Scientific American recuerda cómo en 2003 el coronavirus SARS-CoV, cercano al actual, fue letal y causó pánico pero hubo una ventaja: el contagio se daba días después de que la persona enfermaba siendo más fácil el seguimiento.

En coronavirus las vacunas brindan inmunidad corta. La de la influenza debe ser actualizada cada año, pero es una solución.

Lo que sigue con el coronavirus y el Covid 19 dependerá del manejo atinado del aislamiento social, el distanciamiento físico y de la forma como los gobiernos respondan. Y de la ciencia: que encuentre medicinas efectivas y la esperada vacuna.

Eso sí, la amenaza no terminará con la reapertura social y económica.

Maullido: Otro Agro Ingreso Seguro: Finagro. La corrupción no tiene vacuna.