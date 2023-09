Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

El pasado lunes tuve la oportunidad de asistir al debate de candidatos a la Alcaldía organizado por EL COLOMBIANO y Medellín Cómo Vamos, primer debate que veo en el marco de estas elecciones regionales. Espero que también haya sido el último.

Lo primero que merece ser resaltado, o mejor dicho, lamentado, es la ausencia de mujeres en el recinto: apenas 2 de un total de 13 aspirantes. Una cifra que, tristemente, resalta cuando la comparamos con otras contiendas. En la carrera por la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Antioquia, por ejemplo, no figura ni una sola mujer en tarjetón. La ausencia de mujeres en estas elecciones no debe pasar desapercibida.

Volviendo a lo que sucedió el lunes, los organizadores del debate merecen un reconocimiento especial por haber logrado llevar adelante un “debate” que, a pesar del desafío que implica intentar una discusión productiva entre 13 candidatos, resultó medianamente inteligible. Sin duda, el aspecto que más resaltó durante el debate fue el hacinamiento crítico en la tarima: a tan solo mes y medio de las elecciones, todavía tenemos a 13 candidatos, de los cuales, según la última encuesta de Invamer, apenas tres tienen un nivel de conocimiento superior al 25% entre los medellinenses. Predomina, ante todo, la irrelevancia.

Es como si los candidatos se esforzaran más por confundirse entre ellos que por diferenciarse. Si a los candidatos se les taparan las caras y se les pusiera una misma voz robótica, poco los distinguiría. Todos se visten y se expresan parecido. Entre sus slogans vacíos, es imposible identificar qué ideología o sector representan. Más de una decena de candidatos, y el único que no va por firmas y no es avalado por un partido recién creado es Carlos Ballesteros, del Polo Democrático: cuando el proyecto político de más trayectoria en el recinto es el partido maoista de Samuel Moreno, es evidente que las cosas no van bien.

Pero más allá de la coincidencia en el “estereotipo” del alcalde independiente, mechudo y de jean sin correa al que nos condenó Fajardo, lo que resulta más molesto entre la aglomeración de candidatos irrelevantes es la convergencia en un discurso carente de sustancia. Adornado con cifras, claro, porque en eso sí tienen destreza: a ningún candidato lo “corchan”, todos dominan los números al centavo, con tal precisión decimal que desafía cualquier cuestionamiento. Sin embargo, oculto entre las cifras, hay una coincidencia en los diagnósticos: los lugares comunes. La mayoría aborda, de manera predecible, los mismos problemas, al igual que todos proponen, con contadas excepciones, las mismas soluciones: una concatenación de adjetivos insulsos.

En 1960, la cara bonita de Kennedy barrió con los argumentos de Nixon en el primer debate presidencial televisado de la historia, cambiando para siempre la forma en la que se hacía política. Décadas después, esa herencia ha mutado: ya la política no se piensa para la televisión, sino para Instagram y TikTok. Más que concentrados por dar ideas novedosas o por qué decían los demás, los candidatos parecían interesados era en posar para videos cortos: con sonrisas perdidas al infinito, lanzando ataques pendencieros que no superaran los 15 segundos y prestando una atención minuciosa a cada detalle de una imagen que saben que no tendrá que resistir más de un minuto de escrutinio. A fin de cuentas, ese es el tiempo de atención promedio de los formatos que, cada vez más, consumen sus audiencias.

Por esto, un minuto ya es un tiempo más que suficiente para quedar informado con un debate hoy en día. Lección aprendida.