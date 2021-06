Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

El plan de ciencia, tecnología e innovación (CTi) de Medellín ha sido una pieza importante de la estrategia de desarrollo económico de la ciudad. Desarrollado en 2010 por numerosas organizaciones en representación de los sectores público, académico y privado, su construcción involucró también entidades de otros países, asegurando esa visión externa tan importante para un plan de esta naturaleza. Este plan fue adoptado por el concejo mediante el Acuerdo 024 de 2012 en el que se autorizó utilizar al menos el “7 % de los recursos en capital entregados al Municipio de Medellín anualmente por EPM de sus excedentes ordinarios” para la cofinanciación del Plan de CTi en Medellín 2011-2021.

Se arrancó entonces un ciclo de la mano de un plan maestro contemplando la visión de las oportunidades, sectores priorizados, objetivos y programas estratégicos para que la CTi fueran parte del motor de desarrollo de Medellín. En diferentes ocasiones he expresado mis propias inquietudes de cara a este documento como, por ejemplo, la falta de metas cuantitativas, la financiación, pero sobre todo por la falta de seguimiento de su ejecución y cumplimento que ha llevado a que el Plan CTi resultara siendo estático y que no se haya actualizado. Si es cierto que los programas y proyectos desarrollados por Ruta N y otros actores así como la oferta de valor del ecosistema de innovación de la ciudad ha venido evolucionando y sofisticando; sin embargo, el documento como tal quedó parado en el tiempo.

Desde 2018 ha estado en la agenda de Ruta N y diferentes actores del ecosistema el desarrollo de un nuevo Plan CTi para Medellín. Después de avances importantes en esa construcción, desafortunadamente ese proceso ha venido perdiendo velocidad desde el tercer trimestre de 2020 y hoy, a 6 meses de terminar el período del Plan CTi actual, no está claro cuál es el punto de situación. Más aún, hace un par de semanas se aprobó el acto legislativo que convirtió a Medellín en un Distrito Especial de la Ciencia, Tecnología y la Innovación. La reacción del ecosistema, al cual me uno, no ha sido de celebración; sino de dudas e inquietudes sobre los riesgos y oportunidades reales que esto puede representar para la ciudad (perdón, Distrito).

Esto refuerza aún más la importancia de trabajar colectivamente en grandes frentes de cara a un nuevo Plan CTi: 1) identificar, dimensionar y analizar los resultados e impacto que se logró contra el inicialmente proyectado en ese documento maestro 2011-2021; 2) desarrollar un nuevo plan CTi para ciudad, apalancado en el conocimiento colectivo, que contemple la curva de aprendizaje tan importante que existe y otros documentos y planes generados por la ciudad (por ejemplo, Medellín Distrito de Innovación); 3) un plan de acción para su ejecución, seguimiento y actualización durante un nuevo ciclo de 10 años en un entorno tan retador y cambiante que vivimos. Un nuevo Plan CTi construido bajo estas premisas podría ser el eje central para el diálogo social transparente, concreto y contundente ante las indefiniciones de Medellín como Distrito Especial de CTi y, por qué no, la columna vertebral para su desarrollo