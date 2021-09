DESIDIA EN LA VÍA REGIONAL SUR

El tramo de la avenida regional, a la altura del municipio de Sabaneta, no parece tener dolientes y su deterioro es cada vez mayor. Según una reciente publicación de EL COLOMBIANO, grupos de motociclistas, por iniciativa propia, no solo cogen las palas para reparar los daños en el pavimento, sino que también buscan recursos para los materiales que requieren estos trabajos.

La desidia de las autoridades en esta arteria vial lleva muchos años. A consecuencia de esto, los accidentes se multiplican y el saldo de víctimas fatales aumenta, en especial entre los conductores de motocicletas, quienes no alcanzan a esquivar los huecos o, simplemente, no los ven. Al parecer ninguna de las entidades oficiales es responsable.

Sabaneta dice que no le toca mantener esta vía porque nunca le fue entregada de manera oficial por parte del Área Metropolitana, que la construyó. Como no le fue cedida a la Gobernación de Antioquia o al Instituto Nacional de Vías, estas tampoco pueden intervenir; ellas, al igual que Sabaneta, incurrirían en un supuesto detrimento patrimonial invirtiendo en una obra que no les corresponde. Sin embargo, el Área Metropolitana asegura que está gestionando recursos para intervenir, algo que debió hacer desde hace años. Las autoridades deben ser conscientes de que este trabajo no le corresponde a particulares