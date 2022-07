En el siglo V antes de Cristo comenzó en Atenas lo que se denomina la democracia, esto es, el gobierno que surge directamente de la voluntad popular. Se opone por ello a la autocracia, a la dictadura, a la aristocracia, a la monarquía absoluta y a la tiranía.

Polibio, hacia el siglo 200 antes de Cristo, en su obra Historias, empleó el término oclocracia —que literalmente significa poder de la turba— para referirse a una de las degeneraciones de la democracia, que es el gobierno tiránico de las muchedumbres, del tumulto fanático e intolerante.

La monarquía, dice Polibio, puede degenerar en tiranía y la aristocracia, en oligarquía, lo mismo que la democracia en oclocracia.

Esta teoría de los ciclos del poder Polibio la denominó anaciclosis. En ella nos describe una sucesión periódica de modelos gubernativos en lapsos más o menos prolongados, según se vaya corrompiendo o degenerando el sistema antecedente.

El modelo democrático exige un gobierno con estas características mínimas: popular, electivo, alternativo y responsable.

Nada que se asemeje a un ejercicio del poder indefinido en el tiempo, que no sea elegido por voto libre y sin corrupción, que no se alterne en el gobierno con otros partidos o que no sea política y judicialmente responsable se asimila a una nación con un gobierno democrático.

Diremos apropiadamente y sin temor a equivocarnos que nuestra democracia actual tiende hacia la dictadura oclocrática, como quiera que los espacios para hacerle oposición al nuevo gobierno del señor Petro se ven reducidos por el unanimismo hacia el cual derivan, con inusitado arribismo y mucha prisa, la casi totalidad de los partidos políticos, con la solitaria excepción del Centro Democrático.

Animados por la “mermelada”, los contratos y los puestos, los partidos no se atreven a ejercer una oposición seria y responsable frente a un gobierno que deja entrever sus propósitos demagógicos y populistas.

Al control del ejecutivo se le suma el manejo sin cortapisas del Congreso, que ya permite a algunos miembros de la colectividad petrista hablar de nuevos fast tracks para proyectos de reforma que afectarán sensiblemente la arquitectura constitucional de Colombia.

Lo preocupante es que no habrá oposición de ninguna clase a proyectos que pueden terminar siendo una completa locura. El pupitrazo sin análisis razonado pasará a ser la nueva regla congresional.

La democracia y el sistema político no funcionan adecuadamente si no opera el modelo gobierno-oposición, del que escribiera muy acertadamente hace unos días y en estas mismas páginas el exministro y excongresista Armando Estrada Villa.

Gobierno sin oposición, necesaria e indefectiblemente, caerá en la dictadura de las muchedumbres o de las mayorías aplastantes de cualquier oposición por fuerte y valiente que esta sea.

¿Seguirá Colombia el mismo desastroso ejemplo de otros países?

Post Scriptum: El reciente fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia vuelve a poner la revocatoria de Quintero en su sitio. Hay que acatar la decisión. Además, muchos ciudadanos estamos a la espera del pronunciamiento del fiscal frente a las múltiples denuncias contra el alcalde de Medellín