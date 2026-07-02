Construyendo la Patria Milagro

Por Juan Espinal - opinion@elcolombiano.com.co

La elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo representa el regreso de la esperanza, después de cuatro años de un gobierno que deja profundos desequilibrios fiscales, un sistema de salud al borde del colapso, un deterioro sin precedentes del orden público y una crisis energética que exige decisiones inmediatas.

El primer desafío será recuperar las finanzas públicas. El Gobierno deja uno de los panoramas fiscales más complejos en décadas. El déficit fiscal pasó de 5,3% del PIB en 2022 a cerca del 7% del PIB. La deuda pública dejó señal de alarma. Al cierre de 2025, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central se ubicó en 64,4% del PIB y la deuda neta en 58,5%. El país terminó más dependiente del endeudamiento interno, especialmente de TES, con presión creciente sobre el servicio de la deuda y sobre la credibilidad fiscal. La situación se agrava porque el Gobierno activó cláusula de escape de la regla fiscal. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el próximo gobierno deberá realizar un ajuste cercano al 4% del PIB, más de $74 billones, para recuperar sostenibilidad de las finanzas públicas.

El segundo gran reto será reconstruir el sistema de salud. La deuda acumulada con hospitales y clínicas supera los $25 billones, mientras las EPS intervenidas concentran buena parte de esa cartera. Preocupa el caso de Nueva EPS, que atiende a más de once millones de afiliados y lleva tres años sin publicar estados financieros. La intervención estatal tampoco produjo los resultados prometidos. Cuando Nueva EPS fue intervenida en abril de 2024 acumulaba obligaciones cercanas a $5,7 billones; al finalizar 2025 las facturas pendientes ya superaban los $14 billones. El déficit patrimonial del sistema alcanzó $15,8 billones, la insuficiencia de la UPC continúa creciendo y las tutelas por vulneración del derecho a la salud se duplicaron frente a 2022.

En materia de seguridad. Los homicidios aumentaron frente al cuatrienio anterior; el secuestro creció cerca del 147%; la extorsión alrededor del 50%; cientos de integrantes de la Fuerza Pública fueron asesinados y las masacres volvieron a convertirse en una dolorosa realidad en numerosas regiones. La “Paz Total” fortaleció la expansión territorial de las organizaciones criminales, que hoy tienen presencia en la mayoría de los municipios colombianos y continúan financiándose mediante economías ilícitas.

El cuarto gran desafío será garantizar la seguridad energética. Colombia necesita recuperar la confianza para invertir en exploración y producción de hidrocarburos, acelerar la construcción de proyectos de generación eléctrica, fortalecer energías renovables y garantizar el abastecimiento de gas natural.

El presidente Abelardo no recibe un país en funcionamiento; recibe un país que necesita ser reconstruido. La magnitud de los problemas es enorme, pero también lo es la oportunidad histórica de corregir el rumbo. Los colombianos no eligieron simplemente un nuevo gobierno, eligieron la posibilidad de recuperar el Estado, restablecer el orden y volver a creer en el futuro.