Por Juan David Escobar Valencia - redacción@elcolombiano.com.co

Aunque todavía faltan algo más de 6 meses para terminar, no deja de ser un consuelo, aunque malo, esperar que para esta ciudad se acerca el fin de una tormentosa y dañinísima “administración” municipal, si los votantes demuestran en las elecciones del 29 de octubre que no son más malos e ineptos que quienes estuvieron al “mando”.

Quienes hemos sufrido la terrible experiencia de ser atracados con un arma, además del miedo, experimentamos la espantosa sensación de impotencia, pero aun así el espíritu de conservación es mayor y por eso uno termina diciéndole al delincuente: “llévese lo que quiera, pero no nos haga nada”, porque se aspira a que el bandido tenga opciones para fugarse y la mala experiencia no se alargue más.

Hemos permitido tanto que a los que eligen el camino y uso del mal les vaya bien, y además sean “castigados” con dinero e impunidad, que terminamos vergonzosamente prefiriendo que se lleven lo que quieran, pero que se vayan pronto.

Estos años han sido terribles para esta ciudad, la que creíamos vacunada de males que en otras se volvieron normalidad. Hemos tenido administraciones codiciosas y ventajosas, pero no creímos que fuéramos a pagar en una sola dosis y con intereses de usura todo lo que durante muchos años no tuvimos. Aprendimos que antes que subsidios y rebajas en servicios públicos, hay que exigirle pulcritud a la clase política, porque fuimos víctimas de un sistema político que no está diseñado para darle a los votantes el poder de sacar a un mal gobernante sin terminar su período.

Caímos en manos de una tribu de advenedizos ineptos para administrar, pero inmensamente hábiles para esquilmar la ciudad, su principal fuente de ingresos y parasitar las instituciones, las que con tanto esfuerzo se han configurado durante décadas y envidian en otras ciudades.

Pero bueno, ya no podemos devolver el tiempo, “llévense lo que quieran, pero no vuelvan”. Por caridad les pedimos que se vayan. No habíamos visto a tantos y tan jóvenes jubilarse tan precozmente y en un monto que les permitiría no tener que trabajar en varias reencarnaciones. Pero son insaciables. Ahora quieren más dinero, sacarle sangre y no leche a la principal fuente de ingresos del municipio. Con la complicidad de “periodistas” mercenarios, quieren hacernos creer que si no les dan lo que quieren, se acabarán los programas de asistencia social. Malditos extorsionistas.

Como sus aspiraciones de riqueza son insondables, pretenden seguir vampirescamente sacándole sangre a la ciudad con unos sorces que tienen de candidatos a reemplazarles, aprovechándose de la pobreza de la gente y prometiendo más subsidios y tarifas de servicios públicos inviables, que tendremos que pagar en unos meses con intereses de usura. No hay nada gratis, alguien lo paga, y en democracia lo pagamos todos, así algunos crean que lo están pagando otros.

Si les queda, en caso de haber tenido, algo de dignidad: “Ciérrate Sésamo”, la cueva quedó vacía, llévense lo que sacaron, pero retírense. No los queremos ver más por aquí.