Querida Shakira:

Soy Twingo. Tal vez me recuerdes porque tu hiciste mi lanzamiento en Colombia en 1995. Te escribo porque no aguanto más el bullying, hasta el Twizy que es más chiquito que yo, gasta toda su energía burlándose de mí. He sido el hazmerreír desde que sacaste esa canción. Me pregunto, ¿te hice algo malo? ¿Acaso fue en mi asiento trasero donde Piqué le vio el trasero a esa muchacha? Clara-mente no fue así.

Le dije a mi amigo Cassio que te escribiéramos los dos, pero el pobre ha llorado tanto con esto que se le entró el agua y está viendo borroso. No ve la hora de que este tema se acabe.

Shaki, te he acompañado en las buenas y en las malas: cuando todos se burlaban de ti por haber dicho “la libertad de Ublime” en lugar de sublime; yo te defendí. También te defendí cuando ese tonto Antonio te sacaba plata como político a erario. Nunca hablé mal de ti cuando te maltrataban con eso de los impuestos y estuve orgulloso de ti cuando estuviste en el Super bowl.

Me comparaste con ese ricachón del Ferrari, pero no me llega a los talones. Quiero ver a ese riquito pasando los policías acostados que hay en Colombia o subiendo esas lomas de Medellín lleno de pasajeros. Aunque parezco chiquito, me han metido hasta 10 personas empacadas al vacío. Además, en el interior mío escuchamos tu música y más de una vez me lastimaron la suspensión haciendo el waka waka.

Conmigo pueden ir a fincas en carretera destapada y a paseos, en un Ferrari no. Si ese Ferrari se daña, tienen que traerle el repuesto de Europa. En cambio, si necesitan un repuesto mío, se consigue en la bayadera. También sirvo para trasteos: me han subido camas, nocheros, sillas, de todo. Quiero ver a don Ferrari con un colchón encima subiendo a Manrique.

Además, he aportado a la salud de las personas, si no tienen para gimnasio, pueden sacar músculo en mi cabrilla que es más dura que lo que Piqué fue contigo. Otra de mis ventajas es que parqueo en cualquier parte, mis conductores ven un espacio pequeñito y dicen como Piqué con Clara: yo ahí lo meto.

Shaki, soy un carro aspiracional, el que me tiene aspira a tener otro más grande, pero cuando lo tiene me extraña. Todos mis ex me recuerdan con cariño.

Querida Shakira, ¿pensaste en los que tratan venderme? Hubieras hecho la comparación con el Euro y el Dólar a ver si baja un poquito de valor.

Bueno, me despido deseándote lo mejor a ti y a tu familia. Ya me desahogué. Sigue para adelante, sos un orgullo para Colombia y el mundo, en cuestiones de despecho y promoción musical la tienes clara.

Con cariño,

El Twingo.

PD: tú y yo nos parecemos porque ambos somos buenos, bonitos, chiquitos, rendidores, y nos han dejado por otros más jóvenes.