Los seres humanos normalmente solo nos sentimos y expresamos de una manera frente a una situación especifica, cada uno tiene su posición frente a un fenómeno, pero lo que me aqueja por estos días, es la cantidad de personajes que afloran en redes sociales que se dedican a presentar su opinión frente a las cifras de contagio de este virus, ya sea buena o mala, ya que normalmente si hay cifras positivas se dedican a comentar apuradamente que estas son maquilladas y que nada de lo que muestran es real y si son negativas es porque el gobierno tiene la culpa de todo y vamos para el apocalipsis.

Pero aquí es donde me pregunto, ¿con qué datos se conformará la gente entonces ya que a todo le sacan un pero? No pueden ver avances frente a la batalla contra el virus porque salen a criticar que todo es para calmar la angustia del pueblo y si ven datos negativos y “más cercanos a la realidad” salen a decir que todo se pudo evitar desde un principio y no estaríamos a punto de un supuesto colapso.

No es que piense que no se debe ser crítico frente a lo que nos muestran, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es querer dárselas de intelectual, considero que nuestro único deber como ciudadanos en este momento es acatar las normas, que es lo que más se nos ha pedido desde el principio de esto.

Si nos concentramos solo en estar pensando que lo que nos están mostrando es real o no, no estamos haciendo nada, las cifras solo sirven para dar una idea de nuestra situación que nunca va a ser de nuestra total certeza. Apoyo el hecho de que estemos pendientes de las cifras, pero si a todo le vamos a sacar un pero, esto no aporta mucho, recordemos que actuar siempre es más valioso que hablar.

Démonos cuenta que así como el Gobierno tiene la obligación de reportar las cifras y alertar, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de ser conscientes de lo que estamos pasando y no solo dedicarnos a renegar sobre lo que nos están dando, ya que al fin y al cabo, todos estamos enfrentando esto juntos, queramos o no.

*Taller de Opinión es un proyecto de

El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión

joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidades

e instituciones vinculadas con el proyecto.