Por Alejo Vargas Velásquez - vargasvelasquezalejo@gmail.com

Todo indica que, independiente de quien gane las elecciones norteamericanas en noviembre, Trump o Biden, la preocupación en Estados Unidos por mantener su hegemonía global lo llevará a poner en el centro de su política exterior la necesidad de ajustes básicos, que no son fundamentalmente la potencia militar nuclear –en lo cual Rusia lleva la ventaja-, ni solo la dimensión del crecimiento de la economía, –en lo cual cada vez más le compite China. Por ello Daleep Singh, el consejero adjunto de Seguridad Nacional, de Estados Unidos, ha planteado en reciente artículo, Una nueva doctrina del poder estadounidense: la ciencia del Estado en la era de la seguridad económica, la necesidad de una nueva doctrina de seguridad económica para Estados Unidos, que recoja no sólo las experiencias de largo plazo, las dos guerras mundiales, sino las de corto plazo como la guerra de Ucrania o el intento de aislamiento económico a China, pero especialmente el reconocer que no todos los países que antes consideraban sus aliados lo son, lo que él denomina “Estados geopolíticos claves” y que existe una serie de “Estados geopolíticos bisagra”, para referirse a potencias regionales o intermedias, muchas de ellas con capacidad nuclear.

Ahora bien, el consejero Singh, coincide con otros analistas de la política exterior norteamericana, en señalar que esa nueva doctrina de seguridad económica debería ser coherente con un principio rector en Estados Unidos: “aumentar la prosperidad mundial preservando la seguridad nacional” y un elemento que se destaca en el artículo de referencia es que si bien Estados Unidos lleva siglos desarrollando y buscando afinar su doctrina militar —iniciando por la conocida doctrina de la contención—, por el contrario los esfuerzos para formular una estrategia económica global, apenas están en su etapa inicial. Una doctrina moderna que le permita al gobierno norteamericano definir cómo, cuándo, dónde y por qué puede emplear instrumentos económicos en la competencia con las otras potencias y no simplemente medidas de tipo reactivo.

Ahora bien, si se quiere que esa nueva doctrina produzca mejores resultados que en el pasado, Estados Unidos y sus socios deberán ser capaces de desarrollar una gobernanza económica positiva que debe ser mucho más útil y creativa que las sanciones a un país –casos de Irán primero y Rusia después- que claramente no han producido resultados importantes, u otro tipo de “sanciones” como las aplicadas a Venezuela, con resultados muy precarios en cuanto a los objetivos políticos esperados. Por ello el documento de referencia señala que esa nueva gobernanza económica, además de precisar los aspectos de procedimiento y forma del uso de la capacidad económica, debe tener claro un código ético de conducta que lleve a no afectar a terceros no involucrados, de tal manera que las sanciones no terminen volviéndose contra el que las impone. Por ello plantea la necesidad de crear equipos de analistas, cercanos al despacho presidencial, que sean quienes formulen y monitoreen la estrategia, pero que igualmente rindan cuentas al Congreso periódicamente. Una nueva colocación de la política de seguridad en la agenda internacional norteamericana.