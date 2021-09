Acciones concretas para no quemarnos

El cambio climático es una realidad, por más que los medios y los debates políticos lo quieran plantear como una opinión con la que se puede o no estar de acuerdo. Lo que diferencia una cosa de la otra son los hechos concretos que pasan frente a nuestros ojos.

No hay que ir muy lejos. En la provincia Cartama, donde adelantamos un trabajo con las comunidades en modelos productivos sostenibles y de alto valor económico desde el Agroparque Biosuroeste, vemos cómo familias cafeteras no han podido seguir sembrando en lugares donde históricamente habían producido y tienen que ir a una parte más alta de la montaña o cambiar su vocación productiva porque la temperatura subió y ya no permite producir lo que por décadas ha sostenido a sus hogares.

Hoy en el Agroparque estamos creando modelos demostrativos y replicables. En alianza con empresas, organizaciones sociales y alcaldías, mostramos que sí es posible hacer las cosas diferentes, entendiendo que el valor económico se puede aumentar con producción agroecológica, ganadería regenerativa y un turismo cada vez más responsable, que le brinden oportunidades a familias que hoy viven un mundo diferente y que sea coherente con el capital natural de la región. Hoy estamos regenerando el bosque húmedo y el seco tropical de Biosuroeste, de este último solo nos queda el 5 % de lo que teníamos en el país. El reto es vencer la parálisis, hacerlo distinto y actuar con contundencia.

En este contexto, esta semana el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, junto con los alcaldes del departamento, lanzaba sus compromisos en la agenda Unidos por el Planeta, que aportará a los efectos que el cambio climático genera hoy en nuestras regiones.

Este gobierno departamental ha empezado a darle relevancia al cambio climático, un tema que cada vez se toca más en las campañas electorales —con el fin de atraer votos de las nuevas generaciones, que tienen una mayor conciencia ambiental— y que hasta se escribe en los planes de desarrollo, pero que pocas veces termina traduciéndose en acciones concretas. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático promovido por Naciones Unidas, nos enfrenta a un calentamiento generalizado, rápido y que se está intensificando.

Este informe señala que muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitarlos.

De ahí, el valor que tienen acciones como las que esta gobernación viene liderando, incluyendo la creación del Comité Científico de Cambio Climático, en el que participan diferentes organizaciones privadas y sociales —entre ellas: Proantioquia y el Agroparque Biosuroeste—, junto a universidades, para acompañar al gobierno regional en el establecimiento de políticas públicas que aporten a tener mejores regulaciones e incidencia en acciones colectivas que nos permitan ralentizar o modificar lo que nos espera.

Este es un llamado a la capacidad de incidencia de los alcaldes, desde sus decisiones en los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo. Se requiere de su compromiso para cambios institucionales que permitan asegurar el largo plazo, acompañado por políticas e instrumentos de gestión pública capaces de anticiparse al cambio. La meta colectiva que tenemos es poder preservar setenta mil hectáreas de bosque y recuperar diez mil degradadas en Antioquia. El tiempo se nos agota y requiere de un compromiso superior e inmediato

* Director del

Agroparque Biosuroeste.