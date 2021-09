Abuso sexual: atender primero a las víctimas

En la lucha contra el abuso sexual primero deben estar las víctimas, luego la reputación de la Iglesia. Lo dijo el Papa Francisco en un videomensaje enviado el pasado lunes a los participantes del encuentro regional sobre protección de menores en Varsovia, que realiza la Comisión pontificia para la protección de menores del 19 al 22 de septiembre.

Me alegra que la Iglesia continúe enfrentando este tema doloroso, vergonzoso, pero que necesita sacar a la luz para poder aliviar el dolor de tantas víctimas que se acercan por diversas razones a una institución para crecer en espiritualidad y cercanía con Dios y terminan siendo decepcionados al recibir tratos nefastos que los marquen para toda la vida en algo tan íntimo como es la vivencia de la sexualidad.

Me alegra también que a las víctimas se les deje de tratar como enemigos de la Iglesia, como lobos perseguidores y se les vea como hombres y mujeres valientes que buscan justicia no solo hacia ellos sino también hacia otras víctimas y, especialmente, buscan que estos horrores no vuelvan a ser cometidos.

Y aunque esta conferencia se realizó en Polonia, también compete a la Iglesia en América Latina. El evento cuenta con la participación de Monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá y miembro de la Comisión Pontificia de Protección de Menores. Él habló de la urgencia de que la Iglesia siga tomando conciencia de este problema no solo para salvar su pellejo y seguir adelante, sino también para aportar a una sociedad donde ocurren todo tipo de abusos en ámbitos como el escolar, familiar, social, deportivo, entre otros, y poder trabajar juntos para eliminar esta plaga.

A ninguna institución le resulta simpático hablar del tema que más le avergüenza. Sin embargo, se hace necesario enfrentar este flagelo con sus causas, consecuencias y aceptando el mal manejo que durante décadas se le ha dado con la cultura del silencio, propiciada no pocas veces por la idealización hacia los líderes religiosos.

También destaco de este evento la participación de Juan Carlos Cruz, víctima de los abusos cometidos por el exsacerdote y recientemente fallecido Fernando Karadima en Chile: “Me gusta que el Papa Francisco tenga especial consideración, que esté preocupado del tema, porque lo he experimentado personalmente con su cariño y de verdad me he dado cuenta que él sí cree”, dijo Cruz en entrevista con el portal Vatican News. “Me preocupa que gente en la Curia y obispos alrededor del mundo todavía no crean y no vean la urgencia de este problema”, denunció la víctima.

Ojalá este evento se traduzca en una lucha más radical contra el abuso sexual pues, como dijo el Papa Francisco: “Reconocer nuestros errores y fracasos puede hacernos sentir vulnerables y frágiles, eso es seguro. Pero también puede ser un tiempo de espléndida gracia, un tiempo de vaciamiento, que abre nuevos horizontes de amor y servicio recíproco”.